Comunicado do Business Wire :Alter Domus

A Alter Domus, fornecedora líder de soluções integradas para a indústria de investimentos alternativos, anunciou a nomeação de Vincent Georgel O'Reilly como diretor de Parcerias Estratégicas de Instituições Financeiras. Com sede em Luxemburgo, Vincent se reportará ao CEO da Alter Domus, Doug Hart, e se tornará membro do Conselho Executivo do Grupo Alter Domus.

Vincent chega à Alter Domus proveniente da State Street, onde liderou o segmento de Investimentos Alternativos para a EMEA e foi membro de seu Grupo Operacional Executivo e do Comitê de Gestão da EMEA. Ele é um líder experiente de negócios globais com uma experiência avançada em fusões e aquisições, geração de novas receitas e criação de relacionamento executivo em bancos, seguros e gestão de ativos, incluindo um forte foco no campo de investimentos alternativos.

Em sua nova função, Vincent comandará o lançamento do novo canal de negócios da Alter Domus focado em parcerias estratégicas, levantamentos e aquisições de divisões de operações financeiras dentro de instituições financeiras, alocadores de ativos e gestores globais de investimentos alternativos.

Doug Hart, CEO da Alter Domus, disse:"Estamos ansiosos por contar com o Vincent no Grupo Alter Domus e na nossa equipe executiva. A sua visão de negócios altamente qualificada em investimentos alternativos e experiência trabalhando com líderes estratégicos em nosso setor vai proporcionar um valor imediato para a empresa. Da mesma forma, como líder global em serviços de ativos alternativos, o Vincent poderá aproveitar a profunda experiência e os recursos da Alter Domus desde o primeiro dia para moldar seu novo negócio."

O Vincent se juntará à Alter Domus em maio de 2022.

Sobre a Alter Domus

A Alter Domus é uma fornecedora líder de soluções integradas, atendendo aos setores de private equity, ativos reais e mercados de capitais de dívida com mais de 3,6 mil funcionários em 36 escritórios no mundo todo. Dedicada exclusivamente a investimentos alternativos, a Alter Domus oferece administração de fundos, serviços corporativos, serviços de depositário, administração de capital, preços de transferência, domiciliação, serviços de sociedade gestora, administração de empréstimos, serviços de agenciamento, liquidação comercial e serviços de gestão de CLO.

Saiba mais em www.alterDomus.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220323005100/pt/

Contato

Imprensa Lindsay Drake Gerente de Conteúdo de Marketing +352 661 892 226 [email protected]

