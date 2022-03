Chuva interrompe busca por sobreviventes de acidente aéreo na China

A chuva interrompeu nesta quarta-feira (23) as buscas por possíveis sobreviventes e pelas caixas-pretas do Boeing 737-800 que caiu na segunda-feira na China com 132 pessoas a bordo, um acidente ainda sem explicação.

O voo MU5735 da China Eastern Airlines caiu em uma uma montanha de Wuzhou (sul) na segunda-feira, quando viajava de Kunming (sudoeste) para Guangzhou (sul).

Centenas de bombeiros, militares, médicos e voluntários foram mobilizados para buscar vestígios dos passageiros, de seus pertences, assim como as caixas-pretas, que ainda não foram localizadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um funcionário da Administração Chinesa de Aviação Civil (CAAC) afirmou na terça-feira que não foram encontrados sobreviventes até o momento. O avião caiu praticamente na vertical, antes de pegar fogo, o que reduz a praticamente zero as esperanças.

As buscas foram suspensas nesta quarta-feira devido às fortes chuvas, que deixaram a área do acidente tomada por lama e dificultam o acesso das equipes de emergência.

"É possível que aconteçam pequenos deslizamentos de terra", afirmou um repórter do canal estatal CCTV, que também disse que ainda é possível sentir o cheiro de querosene no local.

A possível confirmação das mortes de todos os 123 passageiros e nove integrantes da tripulação transformaria este no pior acidente de avião desde 1994 na China, onde a segurança aérea é considerada muito boa por especialistas.

De acordo com a CCAA, todas as pessoas a bordo eram de nacionalidade chinesa. Sem a localização de uma caixa-preta, as razões da tragédia permanecem desconhecidas.

mjx-apj-ehl/bar/pc/mis/fp

Tags