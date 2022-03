China localiza caixa-preta de avião que caiu em Wuzhou

As autoridades chinesas anunciaram nesta quarta-feira (23) que recuperaram uma caixa-preta do Boeing 737-800 que caiu na segunda-feira no sul do país, com 132 pessoas a bordo, por causas ainda desconhecidas.

O avião da China Eastern Airlines caiu em uma uma montanha de Wuzhou, região sul do país, quando viajava de Kunming (sudoeste) para Guangzhou (sul).

Até o momento não foram encontrados sobreviventes do voo MU5735 e há poucas esperanças porque o avião caiu praticamente na vertical, antes de pegar fogo.

"Uma caixa-preta do voo da MU5735 da China Eastern Airlines foi encontrada em 23 de março", afirmou Liu Lusong, porta-voz da Administração da Aviação Civil da China (CAAC).

Um avião de passageiros tem duas caixas-pretas: uma que registra as conversas na cabine e outra que registra os dados do voo, como velocidade, altitude e trajeto da aeronave.

A CCAA não informou qual dos aparelhos foi encontrado e se limitou a afirmar que está muito "danificado".

Centenas de bombeiros, militares, médicos e voluntários permanecem mobilizados para buscar vestígios dos passageiros, de seus pertences, assim como a segunda caixa-preta.

Correspondentes da AFP observaram um pequeno grupo de pessoas, acompanhadas por funcionários locais, passando por um posto de controle na estrada, a poucos quilômetros do local do acidente, cenário de uma forte chuva nesta quarta-feira.

Um homem disse aos repórteres que era parente de uma vítima e pediu aos jornalistas que não aglomerassem ao seu redor.

As buscas foram suspensas nesta quarta-feira devido às fortes chuvas, que deixaram a área do acidente tomada por lama e dificultam o acesso das equipes de emergência.

"É possível que aconteçam pequenos deslizamentos de terra", afirmou um repórter do canal estatal CCTV, que também disse que ainda é possível sentir o cheiro de querosene no local, dois dias após a catástrofe.

"Há um enorme buraco onde o avião caiu. A água se acumulou (...) e certamente serão necessárias operações de drenagem", explicou.

O canal CCTV exibiu imagens de pedaços do avião, de cadeiras, documentos de identidade, pedaços de roupa e câmeras fotográficas.

A possível confirmação das mortes de todos os 123 passageiros e nove integrantes da tripulação transformaria este no pior acidente de avião desde 1994 na China, onde a segurança aérea é considerada muito boa por especialistas.

De acordo com a CCAA, todas as pessoas a bordo eram de nacionalidade chinesa.

As causas do acidente ainda não foram determinadas. De acordo com o sistema de rastreamento de voos FlightRadar24, a aeronave se inclinou bruscamente em direção ao solo antes de cair, um comportamento incomum, segundo os analistas.

"Quando o controlador aéreo percebeu a queda brusca de altura do avião, ele entrou em contato imediatamente com a tripulação, várias vezes, mas não recebeu resposta", declarou Zhu Tao, diretor de segurança aérea da CAAC.

De acordo com a China Eastern, o avião cumpria todos os requisitos técnicos. A CCAA ordenou uma inspeção geral de todo o setor da aviação nas próximas duas semanas.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu na segunda-feira que as causas do acidente sejam determinadas o "mais rápido possível" e enviou para o local uma equipe liderada pelo vice-primeiro-ministro Liu He.

