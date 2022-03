Brent fecha acima de US$ 120

Os preços do petróleo subiram acima de US$ 120 o barril nesta quarta-feira, impulsionados pela perspectiva de novas sanções contra a Rússia, queda das ações nos Estados Unidos e danos a um terminal de petróleo russo.

O barril do Brent para entrega em maio fechou em alta de 5,29%, a US$ 121,60. Em Nova York, o barril do WT para maio subiu 5,17%, fechando a US$ 114,93.

"Parece que todos os ventos sopram para a alta ", disse Phil Flynn, da corretora Price Futures Group. "É muito difícil vender neste mercado, dadas as manchetes", acrescentou Stephen Schork, analista e autor do Relatório Schork.

Segundo este último, entre os fatores que impulsionaram os preços está a perspectiva de novas sanções contra a Rússia após uma série de reuniões de cúpula marcadas para amanhã em Bruxelas. O presidente americano, Joe Biden, já prometeu novas sanções ocidentais contra Moscou.

