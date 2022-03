Rússia só usaria armas nucleares se houver 'ameaçada existencial', diz Peskov

Porta-voz do Kremlin (sede do governo da Rússia), Dmitry Peskov afirmou que a Rússia usaria armas nucleares somente se identificar que há "ameaça existencial" ao país. "Pretextos para uso de armas nucleares são públicos. Se houver ameaça existencial a nosso país, elas podem ser usadas", disse, durante entrevista à CNN nesta terça-feira.

Peskov ressaltou ainda que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi quem recentemente citou a geração de armamento nuclear, durante a Conferência de Segurança de Munique neste ano.

A ofensiva militar lançada sobre o território ucraniano tem como objetivo fazer com que o mundo "ouça e entenda as preocupações da Rússia" e para expulsar o sentimento "anti-Rússia que foi criado nas fronteiras do país", alegou Peskov.

