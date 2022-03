Potências ocidentais vão anunciar novas sanções contra a Rússia na quinta (Casa Branca)

Estados Unidos e seus aliados europeus vão anunciar na quinta-feira (22) novas sanções contra a Rússia e o endurecimento das medidas já adotadas quando o presidente Joe Biden se reunir com funcionários em Bruxelas, antecipou o assessor de Segurança Nacional, Jake Sullivan.

Segundo disse a jornalistas o alto funcionário americano, "um pacote adicional de sanções" terá que ser "implementado juntamente com nossos aliados na quinta-feira" e com os europeus também se visará a "garantir que haja um esforço conjunto para acabar com a evasão de sanções".

