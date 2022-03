Porta-voz da Casa Branca testa positivo para covid às vésperas de viagem de Biden à Europa

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, anunciou em sua conta no Twitter nesta terça-feira (22) que havia testado positivo para a covid-19, revelando também que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou negativo.

"Ontem tive duas reuniões respeitando a distância com o presidente e não é considerado um caso de contato", disse ela, às vésperas da partida de Biden para a Europa para reuniões da OTAN e da União Europeia sobre a invasão russa da Ucrânia, além de uma visita à Polônia.

Psaki disse que foi vacinada contra a covid-19 e que só apresentava "sintomas leves" e por este motivo faria um período de auto-isolamento de cinco dias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A porta-voz já havia sido infectada com covid-19 em outubro de 2021, o que a impediu de viajar com Biden para a cúpula do G20 em Roma.

O anúncio de Psaki ocorre no momento em que os casos de covid-19 voltam aumentar até na comitiva do presidente dos EUA. A Casa Branca disse em 15 de março que Doug Emhoff, marido da vice-presidente Kamala Harris, havia sido infectado, embora sua esposa tivesse testado negativo para o vírus.

Biden parte na quarta-feira para uma viagem muito aguardada na Europa, com o objetivo de consolidar a aliança dos países ocidentais diante da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro.

O presidente dos EUA estará em Bruxelas para as cúpulas da UE e da Aliança Atlântica, e depois na Polônia, um aliado dos EUA na OTAN, e que está recebendo um grande fluxo de refugiados ucranianos.

aue-ad/llu/gf/mvv

Tags