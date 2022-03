PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia tenta retirar civis de Mariupol e Kiev segue em toque de recolher

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CHINA ACIDENTE: Não há sobreviventes em acidente de avião na China

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia tenta retirar mais civis de Mariupol e Kiev entra em toque de recolher

As autoridades ucranianas anunciaram nesta terça-feira (22) uma nova tentativa de retirar os civis da cidade portuária de Mariupol, cercada pelas tropas russas praticamente desde o início da invasão há um mês, ao mesmo tempo que a capital Kiev iniciou um toque de recolher.

(Ucrânia conflito Rússia, 1050 palavras, já transmitid)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

PARIS:

Elite política russa continua fiel a Putin

Apesar da indignação mundial e das sanções sem precedentes contra seu país, o presidente Vladimir Putin pode contar, no momento, com o apoio da elite política russa, obcecada com "sua própria sobrevivência".

(Rússia diplomacia conflito Ucrânia política guerra, 910 palavras, já transmitida)

KIEV:

Restaurantes de luxo em Kiev trocam o caviar pela comida gratuita

Dezenas de ostras abandonadas em um canto do restaurante de mariscos Chernomork, em Kiev, é tudo o que restou da efervescência gastronômica da capital ucraniana até a invasão russa há quase um mês. Agora, esse local badalado do centro da cidade, decorado com um farol azul e branco, serve comida grátis aos habitantes da cidade, que as forças russas vêm cercando lentamente.

(Ucrânia conflito Rússia restaurante gastronomia, 480 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

Líderes europeus promovem criação de fundo fiduciário para Ucrânia

Os líderes da União Europeia (UE) buscam criar um "fundo fiduciário" em apoio à Ucrânia, a fim de ajudar a reconstruir o país quando a guerra com a Rússia terminar - conforme rascunho de um documento, ao qual a AFP teve acesso.

(UE Rússia diplomacia Ucrânia defesa, 430 palavras, já transmitida)

LVIV:

Lviv, a 'capital do xadrez' ucraniana, à espera do próximo movimento da Rússia

Um grupo de torcedores de xadrez observa a apaixonante partida disputada em um banco de Lviv, cidade ucraniana à espera das consequências da invasão russa.

(Ucrânia Rússia conflito xadrez guerra, 530 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

Comerciantes russos na China veem oportunidades após sanções por guerra na Ucrânia

Para Marat, empresário russo em Xangai, a guerra na Ucrânia pode representar uma oportunidade de negócios na China, restaurando cadeias de suprimentos para empresas afetadas por sanções ocidentais contra seu país.

(China comércio Ucrania Rússia, 680 palavras, já transmitida)

NARVIK:

Um ex-agente da KGB, um iate de luxo e um boicote em um porto da Noruega

O Ragnar finalmente levantará âncora? Imobilizado no Ártico, o luxuoso iate de um oligarca russo, ex-oficial da KGB, pode ter encontrado um pouco do combustível que os noruegueses negam há semanas devido à guerra na Ucrânia.

(Noruega Rússia conflito comércio economia Ucrânia, 620 palavras, já transmitida)

=== CHINA ACIDENTE ===

WUZHOU:

Não há sobreviventes de queda de avião na China, confirma governo

Até o momento, não há sobreviventes do acidente de um Boeing 737 com 132 pessoas a bordo, caído na segunda-feira, no sul da China - anunciou uma autoridade da Aviação Civil nesta terça (22).

(China aviação acidente)

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Deputados estaduais nos EUA discutem aborto antes da decisão da Suprema Corte

As medidas que restringem ou protegem o aborto estão inundando as legislaturas estaduais nos Estados Unidos antes da decisão da Suprema Corte, que poderia altera o quadro legal que rege sua prática há 50 anos.

(EUA aborto lei justiça política saúde)

-- EUROPA

POKROV:

Opositor russo Navalny é condenado a 9 anos de prisão

O opositor russo Alexei Navalny foi condenado nesta terça-feira (22) a nove anos de prisão por "fraude" e "desacato", constataram os jornalistas da AFP presentes na audiência.

(Rússia justiça oposição política, 640 palavras, já transmitida)

MALMO:

Polícia sueca tenta descobrir razões de ataque cometido em escola

A polícia sueca tentava, nesta terça-feira (22), descobrir o motivo do ataque que terminou no dia anterior com a morte de duas professoras de uma escola em Malmö, no sul da Suécia, pelo qual um estudante de 18 anos foi detido.

(Suécia escola polícia homicídiom 470 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

TRÍPOLI:

Bloqueio político na Líbia provoca temor de novo conflito

Enquanto o mundo olha para a Ucrânia, os mediadores trabalham para evitar que o bloqueio político na Líbia deflagre uma nova guerra neste país do norte da África, onde a Rússia tem um papel-chave.

(Líbia conflito eleições governo ONU política EUA, 420 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTE E CIÊNCIA ===

PARIS:

Países ricos devem ser primeiros a abandonar petróleo, diz relatório

Os países ricos devem encerrar sua produção de petróleo e de gás até 2034 e serem os pioneiros na transição energética para cumprir as metas climáticas - afirma um de acordo com o relatório divulgado nesta terça-feira (22) pelo Centro Tyndall para Pesquisa sobre Mudanças Climáticas.

(Clima IPCC energia petróleo ONU gás)

=== ESPORTE ===

SÃO PAULO:

Neymar e Messi encontram 'refúgio' em suas seleções em meio à crise no PSG

Alvos de críticas no PSG, Neymar e Lionel Messi estão de volta a Brasil e Argentina. As duas seleções, já classificadas para a Copa do Catar-2022, surgem como um refúgio para a dupla de amigos em meio a uma das fases mais turbulentas de suas carreiras dentro de campo.

(BRA AméricaSul Fbl eliminatórias FRA Mundial ARG 2022 Catar, 790 palavras, já transmitida)

PARIS:

Bernardinho pede demissão da seleção francesa

O brasileiro Bernardinho, considerado um dos melhores técnicos de vôlei do mundo, pediu demissão do cargo de técnico da seleção masculina da França, atual campeã olímpico, anunciou nesta terça-feira a Federação Francesa de Voleibol

(BRA FRA 2024 Oly vôlei, 460 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags