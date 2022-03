Não há sobreviventes de queda de avião na China, confirma governo

Até o momento, não há sobreviventes do acidente de um Boeing 737 com 132 pessoas a bordo, caído na segunda-feira, no sul da China - anunciou uma autoridade da Aviação Civil nesta terça (22).

"Até agora, as equipes de busca e rescate não encontraram sobreviventes", disse à imprensa o diretor do Departamento de Segurança da Aviação Civil, Zhu Tao.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

mjw-bar/sbr/sg/bl/mb/tt

Tags