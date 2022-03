Nadal ficará fora das quadras por até 6 semanas por fratura na costela

O tenista espanhol Rafael Nadal anunciou nesta terça-feira que sofreu uma fratura na costela e que ficará fora das quadras por um período de quatro a seis semanas, o que pode atrapalhar sua preparação para Roland Garros.

"Voltei à Espanha e fui em seguida visitar minha equipe médica para fazer exames após a final de Indian Wells, que joguei com desconforto", escreveu Nadal em sua cona no Twitter.

"Tenho uma fratura por estresse em uma das costelas e ficarei de quatro a seis semanas fora. Não são boas notícias e não esperava por isso. Estou devastado e triste porque, após o início de temporada tão bom que tive, cheguei a um momento muito importante do ano com sensações muito boas e bons resultados", explicou o tenista.

Roland Garros, que Nadal venceu 13 vezes, acontece de 22 de maio a 5 de junho e o espanhol vê seus planos para a temporada europeia no saibro seriamente afetados, começando com o Masters 1000 em Monte Carlo (10 a 17 de abril), do qual deve ficar fora.

Também será difícil vê-lo em torneios como o ATP 500 de Barcelona (18 a 24 de abril) e os Masters 1000 de Madrid (26 de abril a 8 de maio) e Roma (2 a 15 de maio), dependendo da evolução da lesão.

"Sempre tive espírito de luta e superação e o que vou fazer é ser paciente e trabalhar duro depois da minha recuperação", disse Nadal.

Número 3 no ranking da ATP, o espanhol perdeu a final do Masters 1000 de Indial Wells para o americano Taylor Fritz no último domingo.

Antes do início do torneio, Nadal já tinha anunciado que não jogaria o Masters 1000 de Miami para focar na preparação para a temporada de saibro.

