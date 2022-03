Comunicado do Business Wire :PayRetailers

O processador de pagamentos global para a América Latina começa o segundo trimestre de 2022 participando do maior encontro de operadores de jogos da Europa - ICE London, Reino Unido. Acontecendo entre os dias 12 a 14 de abril, o ICE é o maior encontro global de operadoras de jogos na Europa e a equipe PayRetailers vai criar relações com líderes, tomadores de decisão, especialistas em tecnologia e reguladores de políticas no espaço de jogos.

A PayRetailers continua na vanguarda do setor de pagamentos e serviços financeiros e apresentará sua gama completa de serviços de pagamento e experiência para os mercados latino-americanos na ICE London, de 12 a 14 de abril de 2022, no estande N6-356.

A equipe de especialistas da PayRetailers posicionará a empresa no campo de jogos no evento em Londres, destacando sua plataforma de grande porte e pagamento tudo em um. A empresa entende as necessidades da indústria de jogos e é por isso que sua plataforma permite estabilidade, segurança, imediatismo de transferências e velocidade de pagamentos. O que nos diferencia e nos dá vantagem em relação às outras plataformas é a gama completa de soluções de pagamento oferecidas para os 12 países da América Latina, conectando os jogadores com mais de 250 métodos de pagamento locais.

A plataforma permite que os comerciantes, especialmente neste setor, capacitem suas plataformas de negócios em resposta às necessidades dos jogadores, facilitando o desenvolvimento de web design ou aplicativos móveis por meio de uma interface personalizável, métodos de integração flexíveis, multimoeda e integrações de terceiros para criar um experiência de checkout holística que aumenta as taxas de conversão.

A fácil integração também garante que as informações do usuário estejam sempre protegidas e validadas pois está área exige altos padrões de segurança e conformidade com PCI/DSS, incluindo tokenização.

A PayRetailers sabe como os consumidores da região pensam e entendem seus comportamentos de pagamento no mercado de jogos, garantindo que os operadores do setor e seus usuários apreciem a profundidade da experiência local nos mercados emergentes da América Latina. Com escritórios locais e uma equipe de especialistas nativos em cada país, a PayRetailers otimiza a cobertura das necessidades dos comerciantes, entendendo possíveis problemas de negócios, como taxas de fraude, regulamentações, estornos ou a combinação certa de métodos de pagamento para cada mercado.

Com esse amplo portfólio e experiência, a empresa se junta a um grupo de especialistas em pagamento que estarão presentes ao lado de profissionais de tecnologia e inovadores líderes do setor.

A ICE London oferece um espaço para se conectar com mais de 35.000 participantes para encontrar novos negócios e desenvolver parcerias comerciais de alta qualidade. Os participantes participam dos setores de jogos físicos, iGaming, apostas esportivas, loterias e bingos de mais de 150 países, incluindo a América Latina como uma das regiões com maior potencial para criar as oportunidades que os jogadores procuram no mercado.

Sobre a PayRetailers

Fundada em 2017, a PayRetailers é uma empresa líder em serviços de pagamento com sede na Espanha e com escritórios regionais em Malta, México, Argentina, Brasil, Chile e Colômbia.

Sua principal plataforma de pagamento online é uma solução unificada que integra mais de 250 métodos de pagamento, incluindo alternativas de pagamento online em moeda local, como pagamentos em dinheiro, cartões de crédito/débito, banco online, códigos QR e uma ampla variedade de eWallets.

A plataforma de pagamento da PayRetailers faz uso da tecnologia API para conectar consumidores latino-americanos com o comércio internacional, oferecendo uma experiência de pagamento perfeita.

Do ponto de vista do negociador, a solução tem a vantagem distinta de remover os obstáculos enfrentados com a integração de vários compradores e métodos de pagamento, configurando diferentes entidades locais e gerenciando processadores de pagamento e pagamentos individualmente.

Para mais informações sobre a empresa e sua solução tecnológica, visite www.payretailers.com.

Contato

Catalina Rivera - [email protected]

