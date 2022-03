Comunicado do Business Wire :Kymeta

A Kymeta (www.kymetacorp.com), empresa de comunicações tornando a mobilidade global, anunciou hoje a introdução de três novas marcas de produtos para o terminal u8 incluindo o Hawk TM u8, Goshawk TM u8, e Osprey TM u8. Juntamente com a revelação da nova marca da Kymeta, a empresa anunciou que o produto Osprey u8 para o setor militar está sendo expedido. Além disso, a empresa apresentou a redução significativa de preços para o Hawk u8 que abrirá mercados adicionais e oportunidades verticais.

Isso acompanha as notícias da semana passada de US$ 84 milhões em novo financiamento para que a Kymeta expanda o crescimento da empresa à medida que se prepara para expandir ofertas para clientes LEO e de defesa e expanda a linha de produtos u8 da banda Ka completa para a banda Ku do futuro. Em um ano marcante para a Kymeta, a empresa foi também nomeada uma das Empresas mais Inovadoras do Mundo listada como número 5 na categoria As 10 empresas espaciais mais inovadoras de 2022 pelaFast Company.

Através de fortes relacionamentos com parceiros importantes incluindo a iDirect, a Comtech, e a Kratos para permitir soluções que cruzem múltiplas aplicações e testes inovadores com a Intelsat e OneWeb que demonstrem capacidades preparadas para o futuro incluindo 5G habilitado por satélite e interoperabilidade com baixa órbita terrestre (Low Earth Orbit, LEO) e constelações de satélite geostacionários (GEO), o ímpeto de mercado da Kymeta em áreas-chave da defesa, governo, segurança pública e setores comerciais continuam a ver um interesse significativo de clientes. Desde o lançamento de suas comunicações especificamente militares no terminal de mudança, o Osprey u8, tem ocorrido significativo interesse e aquisições por diversas agências militares com o Departamento de Defesa (Department of Defense, DoD) e Ministérios da Defesa do país.

"Há bastante entusiasmo em torno da Kymeta", disse Neville Meijers, diretor de estratégia da Kymeta. "Isso tudo consolida a visão da nossa empresa; para revolucionar a maneira como trabalhamos, vivemos e interagimos a qualquer hora, em qualquer lugar, enquanto operamos em um mundo globalmente conectado. Temos recebido muito interesse positivo do mercado à medida que a Kymeta continua a alcançar nossas metas de negócios. Nosso crescimento contínuo, vendas e desenvolvimento de produtos inovadores continuam a nos posicionar como a líder neste espaço. Estaremos no SatShow durante a semana toda e estamos entusiasmados de anunciar outras parcerias de alto perfil, aguardem".

Visite a equipe da Kymeta no SATELLITE 2022 em Washington, DC de 21 a 23 de março na sala de reuniões n.° 156 para uma reunião local ou para agendar uma demonstração de condução para ver pela primeira vez como as soluções de conectividade da Kymeta podem aprimorar vidas ao liberar o potencial para comunicações globais de satélite e banda larga móvel enquanto operam.

Sobre a Kymeta

A Kymeta é líder na liberação do potencial da conectividade de banda larga via satélite, combinada com redes celulares, para satisfazer à enorme demanda por comunicação móvel e tornar a mobilidade global. As soluções de conectividade por satélite da Kymeta oferecem ao mercado soluções integradas exclusivas, completas, agrupadas e prontas para uso com base nas melhores tecnologias e serviços centrados no cliente personalizados que satisfazem e superam os requisitos de missão dos clientes. Em conjunto com a antena de satélite de painel plano da empresa, a primeira da categoria, e os serviços Kymeta, essas soluções fornecem conectividade móvel revolucionária em redes de satélite e redes híbridas de satélite e celular a clientes do mundo todo. Detentor de patentes e licenças dos EUA e internacionais, o terminal Kymeta atende à necessidade de sistemas de comunicação de baixo consumo de energia, baixo custo e alto rendimento que não tenham partes móveis. A Kymeta torna a conexão fácil para qualquer veículo, embarcação, aeronave ou plataforma fixa.

A Kymeta é uma empresa de capital fechado sediada em Redmond, Washington, Estados Unidos.

Contato

