Comunicado do Business Wire :Hillstone Networks

Hillstone Networks, fornecedora líder de soluções de proteção de infraestrutura, anunciou hoje que a empresa de serviços de telecomunicações Telconet Latam escolheu a Hillstone para atender suas necessidades de tradução de endereços de rede (carrier-grade network address translation, CGNAT). A tecnologia CGNAT ajuda os negócios a escalarem a largura de banda de rede conforme necessário, ajudando a preservar endereços de IP público escassos. Grandes empresas de telecomunicação confiam nas características empresariais mais avançadas para ajudar a garantir e escalar redes.

"Definimos um novo padrão de desempenho, confiança, escalabilidade e custo total de propriedade com nossos mais recentes firewalls de centro de dados", disse Tim Liu, cofundador e diretor de tecnologia da Hillstone Networks. "Estamos orgulhosos de sermos a solução de escolha da Telconet Latam e estamos confiantes de que nossa solução continuará a atender seu crescimento futuro."

A Telconet buscava uma solução que otimizasse o uso de endereços de IPv4 por meio do CGNAT, com porta de mapeamento e armazenamento de dados controlados para monitoramento e estatística. A incumbência era de um projeto modular para facilitar grandes volumes de tráfego para seus centros de dados principais e para acomodar crescimento futuro.

O firewall dos centros de dados da série X da Hillstone reconhecido no quadrante mágico da Gartner para firewalls empresariais agora pelo oitavo ano consecutivo, integrado com capacidades de CGNAT, desempenha com sucesso todas as funções do CGNAT, resolvendo os desafios existentes com habilidade de expansão. A solução oferece completa visibilidade de registro e capacidades de monitoramento para a infraestrutura, juntamente com segurança de grau empresarial.

De acordo com o gerente de rede da Telconet Latam, Carlos Montero, "a Hillstone é uma tecnologia estável para ambientes de CGNAT, e a integração com os NGFWs oferece um forte conjunto de características de segurança." "A implantação foi perfeita e a equipe técnica é extraordinária e eficiente."

A série X da Hillstone proporciona um pacote de defesa de rede de altíssimo padrão para centros de dados, que inclui defesa de ataque com proteção de ataque de inundação, controle de aplicação granular, proteção de intrusão avançada, proteção de botnet, filtro de URL, antivírus e muito mais.

