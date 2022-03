Comunicado do Business Wire :Esri

A MO Technologies, que oferece às empresas de tecnologia financeira (fintechs) uma visão mais completa da credibilidade de uma pessoa por meio de inteligência de localização, adotou a plataforma ArcGIS, da Esri, para fornecer dados precisos e atualizados com frequência para uso no núcleo das ferramentas que a MO utiliza para complementar os modelos tradicionais de pontuação de crédito.

Entendendo que a vida financeira de uma pessoa nem sempre se encaixa em um molde das agências de crédito e bancos para pontuação de crédito, os líderes da MO acreditam que saber mais sobre onde uma pessoa mora e trabalha pode ajudar a preencher lacunas e garantir oferta de crédito a algumas das centenas de milhões de pessoas deixadas de fora do sistema financeiro.

"As situações podem mudar drasticamente, como vimos nos últimos dois anos", disse Javier Díaz-Cely, diretor de análise da MO. "É importante levar em consideração as características em evolução do local onde um solicitante de crédito mora. Contextualizar geograficamente os dados oferece insights valiosos e um entendimento crucial."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As informações confiáveis da Esri, líder global em inteligência de localização, são um elemento essencial para as ofertas de software como solução (software as a solution, SaaS) da MO - incluindo o seu produto mais recente, o MO Geo. Ao adotar o ArcGIS Platform, a plataforma como serviço (platform as a service, PaaS) da Esri, a MO desbloqueou o acesso aos ricos dados demográficos e serviços de geocodificação de precisão da Esri.

"Estamos empolgados com o fato de a MO ter escolhido a plataforma ArcGIS quando precisou de dados confiáveis e geocodificação", disse David Cardella, gerente de produto da Esri para tecnologias para desenvolvedores. Ao oferecer soluções flexíveis, permitimos que nossos clientes se concentrem no que sabem fazer melhor."

A MO usa dados de preços de moradia, custo de alimentação, acesso a transporte e serviços públicos e muitos outros para criar modelos que podem ajudar a estimar a renda ou o risco financeiro de uma pessoa. A equipe da MO descobriu que na Argentina, por exemplo, a distância entre a casa de uma pessoa e um caixa eletrônico é um fator significativo. No México, é importante considerar os preços das residências e a quantidade de supermercados próximos.

O MO Geo, produto recém-lançado pelo MO, fornece às fintechs e outras instituições financeiras índices geográficos - desenvolvidos por meio de aprendizado de máquina - que podem ser usados para complementar os modelos tradicionais. O produto também funciona em conjunto com o MO Score, plataforma de pontuação de crédito própria da empresa.

Além de trabalhar com instituições financeiras, a MO já atendeu empresas da economia compartilhada, além de fabricantes de produtos de consumo que queriam oferecer crédito a pequenos comerciantes com histórico financeiro limitado.

O foco da MO, sediada em Bogotá, Colômbia, se concentra, até o momento, nas regiões da América Latina e Caribe. A tecnologia da empresa já foi usada em um milhão de avaliações de crédito. Uma versão gratuita da solução MO Geo está sendo disponibilizada nos EUA. A empresa está expandindo a disponibilidade do produto para o México, Colômbia e outros países da América Latina e da região do Caribe.

Para saber mais sobre a plataforma ArcGIS da Esri, visite go.esri.com/Platform-Learn-More.

Sobre a MO Technologies

Na MO, estamos promovendo o avanço da tecnologia para um financiamento mais inclusivo, digital e contínuo. Somos uma empresa de tecnologia de crédito SaaS que abrange o gerenciamento do ciclo de vida do crédito digital E2E para originação, serviço e cobrança de dívidas em uma solução completa. Nossa solução em forma de produto permite o lançamento em velocidade de laser de seu novo produto hiperpersonalizado, totalmente digital e perfeitamente integrado às suas plataformas. Somos os parceiros tecnológicos certos para fintechs e emissores tradicionais, pois os capacitamos a revolucionar o setor de crédito.

Sobre a Esri

A Esri - líder mundial no mercado de software de sistema de informações geográficas (geographic information system, GIS), inteligência de localização e mapeamento - ajuda os clientes a liberarem todo o potencial dos dados visando a melhorar resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, no estado norte-americano da Califórnia, a Esri tem seu software implementado em mais de 350 mil organizações em todas as regiões do mundo, e em mais de 200 mil instituições nas Américas, Ásia, no Pacífico, Europa, África e Oriente Médio, incluindo empresas da lista Fortune 500, instituições governamentais, organizações sem fins lucrativos e universidades. A Esri tem escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que prestam suporte local em mais de 100 países, em seis continentes. Mantendo sempre seu compromisso pioneiro com a tecnologia da informação geoespacial, a Esri projeta as soluções mais inovadoras para a transformação digital, a internet das coisas (Internet of Things, IoT) e análises avançadas. Conheça a empresa em esri.com.

Copyright © 2022 Esri. Todos os direitos reservados. Esri, o logotipo de globo da Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com e @esri.com são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas da Esri nos Estados Unidos, na Comunidade Europeia ou em outras jurisdições. Outras empresas, produtos ou serviços mencionados neste comunicado podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220321005286/pt/

Contato

Jo Ann Pruchniewski Relações Públicas da Esri Celular: 301-693-2643 E-mail: [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags