Comunicado do Business Wire :Alchemab Therapeutics

A Alchemab Therapeutics, uma empresa de biotecnologia com foco na descoberta e desenvolvimento de anticorpos protetores de ocorrência natural e ferramentas de estratificação de pacientes baseada em repertório imunológico, foi selecionada pela NVIDIA para tirar proveito do poder do supercomputador mais poderoso do Reino Unido, o Cambridge-1. A Alchemab irá usar o cluster de supercomputação NVIDIA DGX SuperPOD, alimentado por sistemas NVIDIA DGX A100, para obter maior compreensão e informações de seus extensos conjuntos de dados de neurologia e oncologia.

"Estamos honrados em colaborar com a NVIDIA para avançar o nosso trabalho com a aplicação do aprendizado de máquina à previsão da estrutura e função de anticorpos", disse Douglas A. Treco, PhD, diretor executivo da Alchemab Therapeutics. "Ao usar o Cambridge-1, a Alchemab vai acelerar amplamente os nossos recursos, por isso, estamos entusiasmados com a possibilidade de colaboração com a equipe com liderança mundial da NVIDIA para entender melhor a linguagem dos anticorpos."

Craig Rhodes, líder do setor EMEA para saúde e ciências da vida da NVIDIA, comentou: "O Cambridge-1 permite a aplicação do aprendizado de máquina para ajudar a solucionar os desafios clínicos mais urgentes, avançar na pesquisa em saúde através da biologia digital e promover uma compreensão mais profunda das doenças. O sistema impulsiona cargas de trabalho dimensionadas e otimizadas para a supercomputação e ajudará empresas extraordinárias, como a Alchemab, membro do programa NVIDIA Inception, a aprofundar suas pesquisas sobre anticorpos e outras terapias de proteção para doenças difíceis de tratar."

"Nossa cooperação com a NVIDIA deve abrir inúmeras oportunidades para avançar na plataforma de última geração da Alchemab, facilitando a descoberta de novas terapias e técnicas de estratificação de pacientes", disse Jake Galson, PhD, chefe de tecnologia da Alchemab Therapeutics. "O aprendizado de máquina acelera a pesquisa em diversas áreas terapêuticas e será fundamental para ajudar a Alchemab a prever a função de novos anticorpos com base apenas em sua sequência."

O repertório de anticorpos de um indivíduo codifica informações sobre respostas imunes passadas e o potencial para futura proteção contra doenças. A Alchemab acredita que decifrar as informações armazenadas nestes conjuntos de dados de sequência de anticorpos irá transformar a compreensão fundamental da doença e permitir a descoberta de novos diagnósticos e terapias de anticorpos. Ao usar o aprendizado de máquina autossupervisionado, a Alchemab desenvolveu um modelo de linguagem específico de anticorpos AntiBERTa (Representação de Codificador Bidirecional Específico de Anticorpos de Transformadores), um modelo de transformador de 12 camadas que fornece uma representação numérica contextualizada de sequências de anticorpos. O AntiBERTa aprende informações biologicamente relevantes e está preparado para diversas tarefas posteriores que estão melhorando nossa compreensão da linguagem de anticorpos.

Sobre a AlchemabA Alchemab desenvolveu uma plataforma altamente diferenciada que permite a identificação de novos alvos de medicamentos, terapias e ferramentas de estratificação de pacientes através da análise de repertórios de anticorpos de pacientes. A plataforma usa amostras de pacientes bem definidas, sequenciamento profundo de células B e análise computacional para identificar respostas convergentes de anticorpos protetores entre indivíduos suscetíveis, mas resilientes a doenças específicas.

A Alchemab está construindo uma ampla linha de terapias protetoras para doenças difíceis de tratar, com foco inicial em condições neurodegenerativas e na oncologia. As amostras de pacientes altamente especializadas que alimentam a plataforma da Alchemab são disponibilizadas mediante parcerias e cooperações valiosas com grupos representativos de pacientes, biobancos, parcerias de setores da indústria e instituições acadêmicas.

Para mais informações, acesse www.alchemab.com.

