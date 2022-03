Chile sonha com novo 'Maracanazo' para voltar à Copa do Mundo

A seleção do Chile sonha com uma façanha no Brasil. Uma vitória no Maracanã na próxima quinta-feira manterá vivo o sonho da equipe comandada pelo técnico uruguaio Martín Lasarte de voltar a disputar a Copa do Mundo, depois de ficar fora do Mundial da Rússia em 2018.

"Estou esperando por este jogo há mito tempo. Venho me preparando da melhor forma possível e espero que possamos conseguir os três pontos", disse o volante Arturo Vidal, que retorna à seleção após cumprir dois jogos de suspensão.

Vidal tinha sido suspenso por três jogos, o que o impediria de jogar contra o Brasil. Mas a Fifa perdoou uma data e, como já cumpriu os dois primeiros jogos de sanção, poderá enfrentar os brasileiros.

O Chile está em sexto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas com 19 pontos, por enquanto sem vaga para a Copa do Mundo do Catar, mas ainda com a possibilidade de alcançar pelo menos a quinta posição que lhe permitirá disputar uma repescagem contra uma seleção da zona asiática.

Depois de visitar o Brasil na quinta-feira no Rio de Janeiro, o Chile receberá o Uruguai cinco dias depois, em Santiago, na última rodada das Eliminatórias.

Caso não some os seis pontos, terá de esperar outros resultados para ver se pelo menos fica com a quinta colocação.

Uruguai (4º) e Peru (5º) fazem o jogo mais importante da rodada, em confronto pela quarta posição nas Eliminatórias, que vale uma vaga direta na Copa do Mundo.

Com o mítico estádio Centenário 'em chamas', o Uruguai carimba seu passaporte para o Catar se derrotar o Peru e se o Brasil vencer o Chile no Maracanã, onde a Seleção nunca perdeu na história das Eliminatórias.

A 'Celeste', em processo de adaptação a seu novo treinador, Diego Alonso, após 15 anos sob o comando de Óscar Tabáres, conta com os gols das estrelas Luis Suárez e Edinson Cavani para vencer.

A poderosa dupla de ataque, no entanto, não vive bom momento em seus clubes. Suárez quase não joga no Atlético de Madrid e Cavani costuma entrar apenas por alguns minutos no Manchester United.

Por outro lado, a seleção peruana também sofrerá com os desfalques dos experientes atacantes Paolo Guerrero e Jefferson Farfán.

O Equador, em terceiro nas Eliminatórias, atrás apenas dos já classificados Brasil e Argentina, está a um passo de obter uma vaga direta para a Copa do Mundo de 2022.

Para isso, basta conseguir um empate com o já eliminado Paraguai em Ciudad del Este para não ser mais alcançado por Uruguai ou Peru.

A seleção equatoriana também não quer correr o risco de deixar tudo para a última rodada, na qual enfrenta a Argentina de Lionel Messi, que vem de 29 jogos sem perder, a maior sequencia invicta no mundo atualmente.

