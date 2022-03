Candidata de Biden à Suprema Corte rejeita acusações de tolerância com pedófilos

A candidata do presidente americano, Joe Biden, à Suprema Corte dos Estados Unidos, a juíza negra Ketanji Brown Jackson, defendeu-se energicamente nesta terça-feira (22) de quem questiona suas sentenças em casos de pornografia infantil, ao ser interrogada por senadores.

Após várias horas de audiência na comissão judicial do Senado, o republicano Ted Cruz a acusou de ter "militado a favor dos predadores sexuais" ao longo de sua carreira.

O senador do Texas assegurou que Jackson, como juiz federal, tinha "pronunciado penas inferiores às requeridas em 100% dos casos de pornografia infantil" que lhe foram submetidos.

"Como mãe estes assuntos me horrorizaram" e "ainda me dão pesadelos às vezes", reagiu Jackson, transparecendo sua emoção pela primeira vez. "Sempre os tratei muito seriamente, como todos os outros crimes que me foram submetidos".

O senador Josh Hawley voltou à carga um pouco depois, ao insistir amplamente sobre sua decisão de condenar a três meses de prisão um homem detido com imagens pornográficas em sua posse, enquanto os promotores pediam ao menos dois anos de prisão.

O réu acabava de sair de um colégio e outros elementos do expediente eram específicos, justificou a magistrada.

"Se olhassem mais amplamente as centenas de decisões que tomei e as de outros juízes (...) veriam que tentamos levar em conta o conjunto de fatores pertinentes para fazer justiça de forma individualizada", acrescentou.

Em sua defesa, vários representantes democratas lembraram que em nível nacional 70% das penas proferidas nos assuntos de pornografia infantil são inferiores aos padrões estabelecidos pelo Congresso.

Este confronto em uma audiência relativamente tranquila não deve pôr em risco a candidatura da juíza.

Indicada por Biden, a juíza Jackson, de 51 anos, precisa de luz verde do Senado para se tornar a primeira mulher negra do tribunal superior americano.

Segundo uma consulta da Politico-Morning, 47% dos americanos querem que seja confirmada e apenas 19% se opõem.

Uma chegada de Jackson no lugar do progressista Stephen Breyer não mudará o equilíbrio dentro do tribunal, onde os conservadores manterão uma maioria de seis de um total de nove.

Por todas estas razões, os republicanos não têm a intenção de se esforçar demais para derrubar sua candidatura. Mas, faltando apenas sete meses para as eleições de meio de mandato, estão usando as audiências da juíza Jackson para expor seus temas de campanha, a começar com o aumento da delinquência que atribuem à fragilidade do governo democrata.

Para além de seu ataque à pedofilia, o senador Cruz também deu a entender que a juíza Jackson apoiaria a "teoria crítica da raça". Para os conservadores, esta teoria que seria lecionada na escola obriga as crianças brancas a se ver como opressores e os negros como vítimas.

"É uma teoria acadêmica que analisa o racismo em nível institucional" e "entendo que ainda não se ensina mais do que nas faculdades de direito", respondeu a jurista. "Mas nunca a estudei, nem usei em meu trabalho como juíza e não o farei se sou confirmada para a Suprema Corte".

Outros congressistas republicanos a criticaram por ter defendido de Guantánamo ou criminosos quando era advogada em Washington de 2005 a 2007.

Ela, por sua vez, lembrou nesta terça-feira, com voz tranquila, que não elegia seis clientes e "não aprovava" suas ações. Mas nos Estados Unidos qualquer acusado tem direito a um advogado. E insistiu: "isso é o que faz nossa grandeza" e esta experiência foi "benéfica" para seu trabalho como juíza federal a partir de 2013.

"Como alguém que teve familiares na linha de fogo, me preocupo profundamente com a segurança pública", destacou ela, lembrando que seu irmão e dois de seus tios são ou foram policiais.

O senador republicano Lindsey Graham disse que o preocupava que várias "associações esquerdistas" apoiem sua candidatura e lhe perguntou se era "militante".

"Não", respondeu ela, reforçando que não permite que seus "pontos de vista pessoais e preferências" influenciem na hora de tomar decisões.

Em temas políticos, segundo o costume, mostrou-se evasiva.

Não quis fazer comentários sobre os apelos, feitos por vários congressistas e associações de esquerda, para criar novos postos na Suprema Corte a fim de mitigar a influência dos magistrados conservadores. "Na minha opinião, os juízes não devem falar de política", afirmou.

