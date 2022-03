Cabeças de chave da Copa do Mundo serão revelados em 31 de março

A Fifa anunciou nesta terça-feira que divulgará o último ranking de seleções antes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2022 no dia 31 de março.

Isso significa que os cabeças de chave do torneio, que são as seleções classificadas mais bem posicionadas no ranking, só serão conhecidos na véspera do sorteio, que será realizado no dia 1º de abril em Doha.

As seleções que participarão do Mundial serão divididas em quatro potes, com oito países cada, de acordo com suas posições no ranking da Fifa.

O Catar, longe de ser um dos favoritos na competição, já está garantido no pote 1 por ser o país anfitrião.

No ranking atual, as sete melhores seleções já classificadas para o Mundial são Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Dinamarca.

Os 32 países que disputarão a Copa do Mundo ainda não estarão definidos no dia 1º de abril, devido às repescagens nas Eliminatórias em disputa e ao adiamento do jogo entre Escócia e Ucrânia por conta da invasão do exército russo.

"As equipes de uma mesma confederação ficarão separadas em grupos diferentes, com exceção dos times da Uefa, que é representada por 13 seleções. Deste modo, cinco dos oito grupos terão duas seleções europeias", explicou a Fifa em comunicado.

