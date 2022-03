Barça vence Real Madrid e se aproxima das semis da Champions feminina; PSG derrota Bayern

Com dois gols de Alexia Putellas, a última vencedora da Bola de Ouro, o Barcelona venceu o Real Madrid por 3 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões Feminina e conquistou uma vantagem importante para avançar às semifinais, assim como o Paris Saint-Germain, que derrotou o Bayern por 2 a 1.

Oito dias depois de terem sido humilhadas ao perder por 5 a 0 para seu rival histórico, as jogadoras do Real Madrid começaram melhor a partida desta terça-feira no Estádio Alfredo di Stefano, em Madri, e Olga Carmona colocou as 'merengues' na frente assim aos 8 minutos.

A vantagem após o fim do primeiro tempo poderia ter sido maior para as madrilenhas: Esther González chutou na trave aos 37 minutos e dois minutos depois foi a goleira Sandra Paños que evitou o gol das donas da casa com uma grande defesa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas o Barcelona, atual campeão continental, virou o placar no segundo tempo com gols de Putellas (aos 53 de pênaltis e aos 90+4) e Claudia Pina (81).

"Sabíamos que seria uma partida difícil, mas não esperávamos tanta pressão do Real Madrid", disse o treinador do Barcelona, Jonatan Giraldez.

"Demoramos a reagir, mas no segundo tempo controlamos melhor o jogo e fomos mais clínicos no ataque", acrescentou.

O Real Madrid, que estreia na principal competição de clubes da Europa, terá dificuldade para reverter o placar dada a diferença de potencial entre as duas equipes (o Barcelona já se sagrou campeão da Liga sem perder um único ponto) e pelo fato de que a partida será disputada em 30 de março em pleno Camp Nou, no que será um novo recorde de público para uma partida de futebol feminino.

Mais cedo o Paris Saint-Germain se aproximou das semifinais ao vencer por 2 a 1 em sua visita ao Bayern de Munique, no jogo de ida das quartas de final.

As parisienses dominaram o jogo até os últimos 15 minutos e conseguiram uma vantagem de dois gols com uma dobradinha da jogadora que também atua pela seleção francesa Marie-Antoinette Katoto (aos 20 e 71 minutos).

As donas da casa pressionaram nesse último quarto de hora e conseguiram diminuir com um gol de falta da atacante Klara Bühl (84), que conseguiu superar a goleira Barbora Votikova.

"Sofremos nos primeiros minutos. Acho que marcamos no momento em que elas estavam bem e acho que isso as abalou muito. O segundo gol foi a mesmo coisa, (...) mas acho que elas (as bávaras) realmente fizeram um bom jogo e fomos de fato cirúrgicas na frente do gol", explicou Katoto após a partida.

Com esta dobradinha, Marie-Antoinette Katoto aumenta sua impressionante marca com 22 gols em 24 jogos com a camisa do PSG nesta temporada, incluindo 5 gols na Liga dos Campeões.

As parisienses precisam garantir a vaga nas semifinais no jogo de volta, que será disputado no Parque dos Príncipes em 30 de março.

add/mcd/aam

Tags