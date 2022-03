Autor de atropelamentos na Bélgica é preso por homicídio involuntário

O motorista do carro que atropelou, no domingo (20), uma multidão que celebrava o Carnaval em uma cidade do sul da Bélgica foi acusado de homicídio culposoo e preso na noite de ontem - disse seu advogado a uma rádio nesta terça-feira (22).

O juiz de instrução aceitou, assim, a tese de um acidente, e não a de um ato deliberado, como sugeria a abertura de uma investigação de homicídio pouco depois do ocorrido.

A tragédia, ocorrida nas primeiras horas da manhã de domingo em La Louvière, deixou seis mortos, dez feridos graves e 20 levemente feridos.

O motorista do veículo foi identificado apenas como Paolo F., que já teve sua carteira suspensa pelas autoridades no passado por excesso de velocidade.

Na madrugada de domingo, o carro dirigido a toda velocidade por Paolo F. - e que incluía um passageiro - atropelou um grupo de pessoas fantasiadas para celebrar o Carnaval. Nos últimos dois anos, a tradicional festa desta região da Bélgica foi cancelada pela pandemia da covid-19.

De acordo com seu advogado, o acusado disse aos investigadores que não havia percebido que estava acelerando em direção a uma multidão.

"Em uma fração de segundos, ele enfrentou uma tragédia (...) O para-brisas explodiu, ele mesmo ficou coberto de sangue, porque bateu a cabeça no para-brisas (...) ouviu gritos e pancadas em seu veículo. Nem imaginava naquele momento que estava em um Carnaval", acrescentou o advogado Frank Discepoli à rádio La Première.

Por isso, disse o advogado, "não é um caso de homicídio, ou agressão deliberada, como exigia o Ministério Público".

Paolo F. foi preso por homicídio culposo e lesões involuntárias. Seu passageiro, um parente identificado como Nino, foi acusado de não prestar socorro a pessoas em perigo, mas foi solto sob fiança.

