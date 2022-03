Austrália lança agência de defesa espacial

O governo australiano anunciou, nesta terça-feira (22), a criação de um comando militar espacial, seguindo o modelo da Space Force dos Estados Unidos.

"O espaço está cada vez mais saturado e já está sendo disputado, entre outras coisas, porque os limites entre a competitividade e o conflito estão, cada vez mais, difusos", declarou o Ministro da Defesa, Peter Dutton.

Em um discurso diante das forças aéreas australianas, afirmou que o espaço "adquirirá maior importância militar neste século".

Esse novo "braço armado" espacial, chamado "Space Command", será pequeno em seu início, disse o ministro, sem dar números e o objetivo é lidar com as ambições militares da China e Rússia no espaço, assim como de todos os "países que veem o espaço como um território que devem tomar, ao invés, de compartilhar".

A agência será dirigida pela vice-marechal Cath Roberts, que supervisionará uma equipe formada por membros do exército, da marinha e da aeronáutica australianas, assim como por sócios privados.

