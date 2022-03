Assembleia que elabora nova Constituição do Chile estende seu trabalho por três meses

A Assembleia Constitucional, que está elaborando uma nova Carta Magna no Chile para substituir a deixada pela ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aprovou nesta terça-feira (22) a prorrogação do prazo de seus trabalhos por três meses.

De acordo com seus estatutos, o grupo teve nove meses para redigir o anteprojeto da nova Constituição, prazo que termina em 4 de abril. A Assembleia tem o poder único de estender seu trabalho por mais três meses.

"Hoje ativamos a prorrogação constitucional que nos permite estender o prazo de funcionamento desta Convenção por mais três meses, até completar um ano de trabalho", disse sua presidente, María Elisa Quinteros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa forma, em 5 de julho, ela deve entregar ao presidente Gabriel Boric uma proposta de texto constitucional, que será submetida a plebiscito.

A Assembleia, a solução institucional pela qual o Chile canalizou os violentos protestos sociais que eclodiram em 18 de outubro de 2019, foi instalada em 4 de julho do ano passado.

Inicialmente com 155 membros, foi a única no mundo com caráter conjunto e inclui 17 postos reservados aos indígenas.

Na semana passada, a comissão aceitou a renúncia do deputado Rodrigo Rojas, que em sua campanha eleitoral mentiu ter um câncer grave.

Em seus 261 dias de trabalho até agora, o plenário conseguiu aprovar 135 regulamentos contidos em 84 artigos, que serão incorporados ao anteprojeto da Nova Constituição.

Dentre as regulamentações mais polêmicas, destaca-se a que consagra à possibilidade do aborto.

Os artigos aprovados já receberam uma média de 122 votos, representando 80% dos membros. Para serem incluídos no projeto de Constituição, são necessários dois terços dos votos do plenário.

"Podemos terminar no dia 5 de julho?", perguntou Quinteros, antes de responder: "Vamos conseguir. E sim, vamos aprovar. Essa é a convicção mais profunda."

pa/msa/jc

Tags