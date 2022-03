Wall Street fecha em leve baixa frente a Fed mais agressivo

A bolsa de Nova York fechou em leve baixa nesta segunda-feira (21) depois de um discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, no que se mostrou disposto a fazer justes mais agressivos da taxa básica de juros.

Além disso, o mercado do petróleo teve uma forte alta, com os preços da commodity subindo mais de 7%.

Os resultados mostraram o índice Dow Jones, que na semana passada teve seu melhor desempenho desde o fim de 2020, em queda de 0,58% a 34.552,99 unidades.

Enquanto isso, o índice tecnológico Nasdaq perdeu 0,40% a 13.838,46 pontos, e o índice ampliado S&P 500 recuou 0,04% marginal, a 4.461,18 unidades.

O Fed poderia elevar suas taxas "mais agressivamente" em 2022 se considerar necessário, afirmou Powell, depois que a entidade monetária aumentou suas taxas de referência pela primeira vez em dois anos na semana passada.

"Se concluirmos que é apropriado agir mais agressivamente aumentando as taxas básicas em mais de 25 pontos de base em uma reunião ou várias reuniões (ndr: do comitê de política monetária), o faremos", assegurou Powell durante a conferência anual da National Association for Business Economics (NABE).

O Fed elevou na quarta-feira suas taxas básicas pela primeira vez desde 2018 para lutar contra a inflação, que chegou a um máximo em 40 anos nos Estados Unidos.

A inflação marcou 7,9% a 12 meses em fevereiro passado, segundo o índice CPI do Departamento de Comércio. O Fed prefere ser regido pelo índice PCE, que dá conta de 6,1% a 12 meses em janeiro.

"As ações caíram depois de comentários do presidente do Fed, que parecem mais belicistas que (as que realizou) depois da reunião de política monetária na semana passada", resumiram os analistas da Schwab.

"Não acho que isso (os comentários de Powell) revertam o repique da semana passada, pois nos dirigimos a uma nova temporada de resultados de empresas em umas três semanas", destacou Peter Cardillo, de Spartan Capital.

Entre os valores do dia, as ações da Boeing sofreram (-3,59% a 185,90 dólares) após o anúncio de que um Boeing 737-800 caiu no sul da China, com 132 pessoas a bordo.

Além disso, o conglomerado dirigido por Warren Buffett, Berkshire Hathaway (+2,11, a 349,63 dólares), anunciou um projeto de aquisição de Alleghany, uma holding especializada em seguros, por um total de 11,6 bilhões de dólares.

A Alleghany Corp, centrada em seguros de moradia e resseguros, subiu 24,69% a 843,87 dólares por ação no fechamento.

As petroleiras dispararam com a alta do barril de petróleo: a Exxon Mobil subiu 4,50% e Occidental Petroleum, 8,39%.

