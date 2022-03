Uruguai jogará para ser protagonista diante do Peru, garante técnico Diego Alonso

O técnico da seleção uruguaia, Diego Alonso, garantiu nesta segunda-feira que a Celeste vai buscar a vitória na quinta-feira contra o Peru, em partida da penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas rumo à Copa do Catar-2022, que pode ser decisiva para as duas seleções.

A intenção para o confronto que acontecerá no estádio Centenário, em Montevidéu, será "ser protagonista, ter um jogo propositivo, defender para frente e tentar ter o controle do jogo", disse o técnico na noite desta segunda-feira em uma coletiva de imprensa.

"Temos que jogar nosso jogo, levá-lo para um campo onde nos sintamos fortes, confortáveis e deixe o Peru desconfortável. Essa é a nossa estratégia", disse ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alonso explicou que o time titular ainda não está cem por cento definido e que prefere esperar para tomar essa decisão.

"Só hoje temos o primeiro contacto" com todo o elenco, disse ele. "Gosto de ver a equipe, senti-la, ver os treinos" e que os jogadores "tenham sua oportunidade até ao último dia de lutar por qualquer lugar em campo".

Para o técnico de 46 anos, que assumiu as rédeas da seleção em janeiro após a saída de Oscar Tabárez, a falta de treinamento de alguns jogadores "não é determinante".

Da mesma forma, perguntado sobre a "espinha dorsal veterana" da Celeste, cujas principais referências - como Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín e Fernando Muslera - já estão no final de suas carreiras, Alonso garantiu que todos são essenciais.

"Eles são extremamente importantes para a formação do grupo e acredito muito em suas habilidades quando têm que jogar e fora de campo", disse ele, acrescentando que não considera necessária uma "substituição" para a Copa do Mundo que será disputada em novembro e dezembro.

Por fim, o técnico disse estar muito grato pelo carinho e apoio da torcida uruguaio, que esgotou os ingressos para o jogo em questão de horas.

"Mais uma vez sabemos que o estádio vai estar cheio e isso nos deixa felizes", reconheceu.

O Uruguai disputa na quinta-feira um jogo decisivo contra o Peru, adversário direto pela quarta vaga para a Copa do Mundo. Se vencer e o Chile não derrotar o Brasil como visitante, se classificará diretamente para o Catar-2022.

A Celeste está na quarta posição com 22 pontos, enquanto os 'Incas' aparecem em quinto com um ponto a menos. Mais atrás e ainda com chances aparecem Chile (19) e Colômbia (17).

Brasil (39) e Argentina (35) já estão classificados, enquanto o Equador, terceiro com 25, está a um passo de conquistar sua vaga na Copa do Mundo.

gv/ma/aam

Tags