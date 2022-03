Sánchez e Vidal chegam ao Chile em meio a dúvidas sobre possível infecção por coronavírus

Em meio às dúvidas sobre uma possível infecção por coronavírus, o atacante Alexis Sánchez e o meia Arturo Vidal chegaram a Santiago nesta segunda-feira para integrar a seleção chilena que tem uma partida decisiva contra o Brasil, já classificado para a Copa do Mundo do Catar-2022.

As preocupações surgiram quando o atacante argentino Lautaro Martínez, companheiro de equipe de Sánchez e de Vidal na Inter de Milão, testou positivo para covid-19, o que levou a equipe médica da seleção chilena a isolar os dois jogadores após sua chegada à capital chilena, segundo a mídia local.

Em uma mensagem nas redes sociais, Sánchez mostrou uma imagem do teste de PCR que fizeram no aeroporto de Santiago, que deu negativo, como forma de tranquilizar os torcedores. Por outro lado, não houve informações sobre Vidal.

Arturo Vidal foi suspenso por três jogos o que o impedia de jogar contra o Brasil. Mas a Fifa perdoou uma data e como já cumpriu os dois primeiros jogos de sanção, poderá enfrentar os brasileiros, caso não volte a ser infectado com coronavírus.

Também é esperada a chegada do atacante anglo-chileno Ben Brereton, cuja presença contra a seleção brasileira também é dúvida devido a uma lesão sofrida em uma partida de seu clube, o Blackburn Rovers, da segunda divisão inglesa.

O Chile está em sexto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas com 19 pontos, por enquanto sem vaga para a Copa do Mundo do Catar, mas ainda com a possibilidade de alcançar pelo menos a quinta posição que lhe permitirá disputar uma repescagem contra uma seleção da zona asiática.

Depois de visitar o Brasil na quinta-feira no Rio de Janeiro, o Chile receberá o Uruguai cinco dias depois, em Santiago, na última rodada das Eliminatórias.

