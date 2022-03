Roma vence clássico contra Lazio no Italiano; Juventus bate lanterna Sarlenitana

A Roma venceu o clássico contra a Lazio neste domingo por 3 a 0, pelo Campeonato Italiano.

O time romanista bateu a grande rival com tranquilidade, com dois gols de Tammy Abraham e uma obra-prima de falta de Lorenzo Pellegrini.

A Roma, invicta há nove jogos na Serie A, subiu para a 5ª posição na tabela de classificação, com dois pontos à frente da Lazio (6º).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais cedo, a Juventus venceu a Salernitana por 2 a 0 para continuar firme no G4 do Campeonato Italiano e tentar esquecer a eliminação na Liga dos Campeões da Europa para o Villarreal no meio da semana.

Com o resultado, a 'Juve' chega a uma sequência de 16 jogos sem perder na Serie A (11 vitórias e 5 empates). Na próxima rodada, na qual enfrenta a Inter de Milão, o time de Turim pode subir para a terceira posição na tabela.

Logo aos 5 minutos de jogo, o argentino Paulo Dybala recebeu passe do sérvio Dusan Vlahovic e bateu cruzado colocar a Juventus na frente, 1 a 0.

Aos 29, Vlahovic marcou de cabeça aproveitando cruzamento de Mattia De Sciglio e fechou o placar.

Outra boa notícia para a Juventus foi o retorno do capitão Giorgio Chiellini, que estava fora desde fevereiro por conta de uma lesão na panturrilha.

Já a Sarlenitana chegou à 18 derrota no Campeonato Italiano e continua na lanterna da competição.

Programação e resultados da 30ª rodada do Campeonato Italiano

- Sexta-feira:

Sassuolo - Spezia 4 - 1

Genoa - Torino 1 - 0

- Sábado:

Napoli - Udinese 2 - 1

Inter - Fiorentina 1 - 1

Cagliari - Milan 0 - 1

- Domingo:

Unione Venezia - Sampdoria 0 - 2

Empoli - Hellas Verona 1 - 1

Juventus - Salernitana 2 - 0

Roma - Lazio 3 - 0

Bologna - Atalanta

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 66 30 20 6 4 56 29 27

2. Napoli 63 30 19 6 5 53 22 31

3. Inter 60 29 17 9 3 62 24 38

4. Juventus 59 30 17 8 5 47 26 21

5. Roma 51 30 15 6 9 50 35 15

6. Lazio 49 30 14 7 9 58 45 13

7. Atalanta 48 28 13 9 6 50 31 19

8. Fiorentina 47 29 14 5 10 48 38 10

9. Sassuolo 43 30 11 10 9 55 49 6

10. Hellas Verona 42 30 11 9 10 55 47 8

11. Torino 35 29 9 8 12 34 30 4

12. Bologna 33 28 9 6 13 32 43 -11

13. Empoli 33 30 8 9 13 41 55 -14

14. Udinese 30 28 6 12 10 36 46 -10

15. Sampdoria 29 30 8 5 17 39 51 -12

16. Spezia 29 30 8 5 17 31 54 -23

17. Cagliari 25 30 5 10 15 28 54 -26

18. Unione Venezia 22 29 5 7 17 25 54 -29

19. Genoa 22 30 2 16 12 23 47 -24

20. Salernitana 16 28 3 7 18 22 65 -43

bur-alu/dr

Tags