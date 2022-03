Restos mortais de membros do EI e familiares exumados de vala comum no Iraque

Autoridades iraquianas anunciaram neste domingo(20) que exumaram de uma vala comum em Mossul os restos mortais de 85 combatentes do Estado Islâmico e seus familiares mortos durante a retomada do reduto jihadista pelo exército iraquiano em 2016-2017.

Os restos mortais de 35 pessoas foram exumados no sábado e de outras 50 pessoas neste domingo, "e o trabalho continua", disse à AFP Hassan Wathiq al-Anzi, diretor de medicina legal da província de Nínive, no norte do Iraque.

Pode ser uma das primeiras descobertas de valas comuns com os restos mortais de membros da organização jihadista no Iraque mortos durante a batalha de Mossul entre outubro de 2016 e o verão de 2017.

De 2014 até a derrota militar no final de 2017, o EI ocupou grandes áreas do território iraquiano e considerou Mossul seu reduto no país.

Segundo a ONU, durante esse período, os jihadistas realizaram um "genocídio" no Iraque e deixaram 200 valas comuns que podem conter até 12.000 corpos.

Além das do EI, o Iraque continua a descobrir valas comuns da época do regime de Saddam Hussein, derrubado em 2003 pelos Estados Unidos.

