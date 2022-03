Quem são os rohingyas, comunidade apátrida considerada vítima de genocídio

Os Estados Unidos declararam oficialmente, nesta segunda-feira, 21, que a violência do exército de Mianmar contra os muçulmanos rohingyas, que obrigou mais de 700 milpessoas a fugir do país, representa um caso de genocídio e de crimes contra a humanidade. Trata-se do mais recente capítulo na longa e tumultuada história desta comunidade, uma das maiores populações apátridas do mundo.

Quase um milhão de rohingyas viviam no estado de Rakhine, no oeste de Mianmar, de maioria budista, antes de grande parte dessa comunidade ser forçada a fugir da região durante uma dura campanha de repressão do exército em 2017.

Quem são?

As dúvidas sobre suas origens e identidade ainda são muito contestadas, provocam debates acalorados e estão por trás de muitas das discussões recentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo alguns especialistas, os rohingyas são descendentes de comerciantes árabes, turcos e mongóis e de soldados que, no século XV, emigraram para o estado de Rakhine, antes chamado de Reino de Arakan.

Outros historiadores dizem que emigraram de Bangladesh em ondas diferentes, uma teoria muito espalhada em Mianmar.

Durante séculos, a minoria muçulmana do país conviveu de forma pacífica com a maioria budista no reino independente.

Conflito

O conflito começou a partir do final do século XVII, quando o reino foi conquistado pelos birmaneses e mais tarde pelos britânicos.

Como parte de sua política de "divida e vencerá", os britânicos favoreceram os muçulmanos, recrutando-os como soldados durante a Segunda Guerra Mundial e colocando-os em confrontos com budistas aliados aos japoneses, enquanto o conflito se desenvolvia em território birmanês.

Seu status se fortaleceu em 1947 quando uma nova Constituição foi redigida, concedendo-lhes plenos direitos legais e de voto.

O golpe militar de 1962 inaugurou uma nova era de repressão e, em 1982, uma lei removeu seu status de minoria étnica reconhecida no país.

A maioria vivia em Rakhine, mas teve a cidadania negada e começou a ser assediada, limitando sua capacidade de se locomover e impondo restrições ao seu trabalho. Centenas de milhares de rohingyas fugiram para Bangladesh em sucessivas ondas de violência, em 1978 e 1991-92.

Por causa do uso de um dialeto semelhante ao falado em Chittagong, no sudeste de Bangladesh, os rohingyas são desprezados por muitos birmaneses, que os veem como imigrantes ilegais e os chamam de "bengali".

Depois que a junta militar foi dissolvida em 2011, o país viu um aumento no extremismo budista que marginalizou ainda mais os rohingyas e marcou o início da última era de tensões.

Violência

A violência sectária entre os muçulmanos sunitas rohingyas e as comunidades locais budistas começou em 2012, deixando mais de 100 mortos.

Dezenas de milhares de rohingyas fugiram do país nos cinco anos seguintes, para Bangladesh e outros países do sudeste asiático, viajando por mar em perigosas expedições organizadas por redes de traficantes.

Apesar de décadas de perseguição, os rohingyas evitaram a violência ao máximo. Mas em 2016, um grupo militante pequeno e até então desconhecido, o Exército de Salvação Rohingya de Arakan (ARSA), realizou uma série de ataques letais contra as forças de segurança.

O exército de Mianmar respondeu com uma brutal e massiva campanha de repressão: estima-se que 391 mil rohingyas fugiram para Bangladesh em 2017, segundo as Nações Unidas, trazendo consigo histórias apavorantes de assassinatos, estupros e outras atrocidades.

Aung San Suu Kyi, opositora que foi elogiada internacionalmente por décadas de resistência à junta, após ser eleita como dirigente de fato do país, não só ignorou os abusos aos rohingyas, como também defendeu a conduta do exército e em 2019 viajou para Haia para rebater as acusações de genocídio no tribunal superior da ONU.

Em fevereiro de 2021, os mesmos generais que a defenderam voltaram a prendê-la enquanto o país sofria outro golpe de Estado. A junta atual alega que o tribunal da ONU não tem jurisdição e pediu que o caso seja arquivado.

Genocídio

A Casa Branca afirma ter evidências de que a intenção era "destruir" essa minoria muçulmana em 2016 e 2017. "Concluiu-se que membros das forças armadas birmanesas cometeram genocídio e crimes contra a humanidade contra os rohingyas", disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken.

Ele acrescentou que é a oitava vez desde o Holocausto que os Estados Unidos reconhecem oficialmente a existência de genocídio.

Já existe um processo judicial perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ) em Haia, a principal instância judicial da ONU, para determinar se um genocídio foi cometido em Mianmar.

As evidências mostram "uma clara intenção por trás dessas atrocidades massivas: destruir os rohingyas, no todo ou em parte", disse Blinken durante uma visita ao Museu do Holocausto em Washington, que apresenta uma exposição intitulada "O caminho de Mianmar rumo ao genocídio".

Ele afirma que a conclusão foi baseada "em uma análise dos fatos e do direito realizada pelo Departamento de Estado", juntamente com "uma série de fontes independentes e imparciais, além de nossa própria investigação".

Ele cita em particular um relatório de diplomacia dos EUA de 2018, que se concentra em dois períodos, o primeiro começando em outubro de 2016 e o segundo, em agosto de 2017.

"Em ambos os casos, o exército (birmanês) usou as mesmas técnicas para atingir os rohingyas: aldeias varridas do mapa, assassinatos, estupros, torturas", listou Blinken.

O secretário de Estado estimou que os ataques de 2016 "forçaram cerca de 100.000" membros dessa minoria muçulmana apátrida a fugir para Bangladesh e que os ataques de 2017 "mataram mais de 9.000 rohingyas e forçaram mais de 740 mildeles a buscar refúgio" no país vizinho.

"O ataque aos rohingyas foi generalizado e sistemático, o que é crucial para se chegar a uma determinação de crimes contra a humanidade", insistiu.

Os rohingyas comemoraram com cautela a iniciativa dos EUA, cujas conclusões são conhecidas desde domingo.

"Isso deveria ter sido feito há muito tempo, mas acho que a decisão dos EUA ajudará o processo perante a CIJ", disse um refugiado rohingya em um dos campos onde vivem os deslocados, perto de Sittwe, capital do estado de Rakhine.

Thin Thin Hlaing, ativista dos direitos dos rohingyas, aplaudiu a decisão.

"Tenho a sensação de que vivo na escuridão, mas agora vemos uma luz porque eles reconhecem nosso sofrimento", disse à AFP.

Cerca de 850 milrohingyas estão em campos em Bangladesh, vizinho de Mianmar, e outros 600.000 permanecem no estado birmanês de Rakhine.

"É bom ver o governo dando esse passo tão esperado para responsabilizar esse regime brutal", tuitou o senador americano do Oregon Jeff Merkley.

Blinken não anunciou novas sanções contra Mianmar. Os Estados Unidos já impuseram uma série de sanções à liderança birmanesa e, como outros países ocidentais, há muito restringem suas exportações de armas aos militares birmaneses, acusados de crimes contra a humanidade, mesmo antes do golpe de 1º de fevereiro de 2021.

O caso apresentado contra Mianmar à CIJ foi agravado pelo golpe que derrubou o governo civil liderado pela ganhadora do Prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, provocando protestos massivos e uma repressão sangrenta.

Em 15 de março, um relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos sobre o período pós-golpe acusou o exército e o Estado birmanês de possíveis crimes contra a humanidade e crimes de guerra e convocou a comunidade internacional a agir.

Tags