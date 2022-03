Price: China poderia fazer mais do que maioria do mundo para acabar com guerra

Porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price afirmou nesta segunda-feira, 21, que a China "poderia fazer mais" para ajudar a acabar com a guerra na Ucrânia. Durante entrevista coletiva, ele disse que o país asiático poderia usar a influência que tem sobre a Rússia com essa finalidade, mas Price reclamou da postura de Pequim, que ficaria apenas repetindo que o quadro é "complicado".

Price afirmou que cada país "tem o direito soberano de estabelecer sua política externa" e que a Ucrânia escolheu "um caminho democrático", o que não foi aceito pelo presidente russo, Vladimir Putin. Ele destacou o forte impacto das sanções já adotadas para a economia russa e considerou que Putin cometeu um "erro de cálculo" em sua estratégia.

O porta-voz ainda comentou as negociações sobre o acordo nuclear com o Irã. Segundo ele, um novo acordo com Teerã "não é iminente" e nem mesmo garantido. Ele criticou o fato de que o Irã prende cidadãos americanos, mas também notou que o governo americano está disposto a fazer "escolhas difíceis" para tentar materializar a iniciativa multilateral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags