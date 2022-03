Presidente ucraniano pede à UE que interrompa todo o comércio com a Rússia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu nesta segunda-feira à União Europeia que interrompa "todo o comércio" com a Rússia e que, especialmente, rejeite os recursos energéticos do país, em um vídeo publicado no aplicativo de mensagens Telegram.

"Nenhum euro para os ocupantes, fechem todas as portas, não enviem seus produtos, rejeitem os recursos energéticos", pediu o presidente ucraniano. "Sem comércio com vocês, sem suas empresas e seus bancos, a Rússia não terá mais dinheiro para esta guerra", acrescentou.

bur-pcl/cat/mar/mis/fp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags