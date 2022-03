Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Rússia-Ucrânia-conflito-invasão-mídia-redes-sociais-censura:

1/ Resumo dos boicotes, proibições e restrições dos meios de comunicação e das redes sociais relacionados com a invasão russa da Ucrânia, até 21 de março. (180 x 202 mm) - Disponível

2/ Principais acontecimentos da invasão russa da Ucrânia, até 21 de março às 3h (Bras.). (135 x 124 mm) - Disponível

3/ Últimos acontecimientos na invasão russa da Ucrânia, com fotos. (180 x 98 mm) - Atualização disponível

4/ Principais elementos do míssil hipersônico russo Kinzhal. (135 x 100 mm) - Disponível

5/ Seleção das principais armas aéreas e antiaéreas usadas por Ucrânia e Rússia. (180x136 mm) - Disponível

6/ Localização de vários dos corredores humanitários previstos em 21 de Março para evacuar os civis ucranianos da zona cercada da cidade de Mariupol para Zaporizhzhia. (135x95 mm) - Disponível

7/ Calendário de pagamentos de cupons de juros do Estado na Rússia. (135x71 mm) - Atualização disponível

* China-acidente-avião-aviação-transporte:

1/ Mapa com a localização da zona na qual um avião com 132 passageiros desabou na segunda-feira, segundo a televisão pública chinesa. 45 x 47 mm) - Disponível

2/ Principais elementos do acidente de avião com 132 pessoas a bordo, em Wuzhou, no sul da China, segundo a televisão pública chinesa. (135 x 79 mm) - Disponível

3/ Mapa-múndi com acidentes de avião com mais de 20 mortos ou desaparecidos nos últimos dez anos, incluindo o de 21 de março na China. (90 x 73 mm) - Disponível

4/ Ficha do avião Boeing 737-800, o modelo que caiu no sul da China em 21 de março. (89 x 67 mm) - Disponível

* Espanha-diplomacia-Argélia-Marrocos: mapa do Saara Ocidental. (45 x 89 mm) - Disponível

* Tunísia-acidente-trem: mapa da Tunísia com a capital, onde dois trens colidiram em 21 de março, ao sul da cidade. (45 x 65 mm) - Disponível

* Justiça-EUA-política-minorias: processo de nomeação dos juízes para a Suprema Corte dos Estados Unidos. (135 x 119 mm) - Disponível

* Mianmar-Direitos-refugiados-Bangladesh-rohingya-genocídio:principais campos de refugiados rohingyas em Bangladesh. (135 x 129 mm) - Disponível

SOCIEDADE/CULTURA/GENTE/CIÊNCIA

* Contaminação-energia-gás-carvão-petróleo-meio-ambiente-clima-diplomacia: comparação da produção prevista de energias fósseis no mundo até 2040 e dos níveis necessários para limitar o aquecimento global a 1,5 ºC e 2 ºC, segundo o Production Gap Report 2021. (90 x 75 mm) - Reenvio disponível

