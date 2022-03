PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia volta a disparar mísseis hipersônicos contra a Ucrânia, onde situação humanitária piora

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia volta a disparar mísseis hipersônicos contra a Ucrânia, onde situação humanitária piora

A situação humanitária continua a piorar nas principais cidades ucranianas sob ataque da Rússia, que anunciou neste domingo (20) que utilizou mísseis hipersônicos pela segunda vez.

KIEV:

Exército russo bombardeia escola que servia de abrigo em Mariupol, segundo autoridades locais

O Exército russo bombardeou uma escola de arte que servia de abrigo para várias centenas de pessoas na cidade de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, disseram autoridades locais neste domingo (20), acrescentando que civis ficaram presos nos escombros.

GENEBRA:

ONU diz que dez milhões de pessoas já fugiram de suas casas na Ucrânia

Dez milhões de pessoas, mais de um quarto da população da Ucrânia, tiveram que deixar suas casas devido à guerra "devastadora" da Rússia, declarou neste domingo (20) o alto comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi.

VATICANO:

O equililibrismo diplomático do Vaticano diante da guerra na Ucrânia

Desde o início da guerra na Ucrânia, o Vaticano manteve um delicado equilíbrio diplomático na esperança de mediar entre as partes: continuar o diálogo com a Igreja Ortodoxa Russa sem parecer trair os milhões de católicos ucranianos.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

BRUXELAS:

Motorista atropela multidão e mata ao menos seis em carnaval na Bélgica

Um motorista atropelou, neste domingo (20), uma multidão reunida para o carnaval em Strépy-Bracquegnies, no sul da Bélgica, matando pelo menos seis pessoas e ferindo outras 26, informaram as autoridades.

MADRI:

Com tratores e cães de caça, 150 mil produtores do campo protestam em Madri

Liderados por tratores, cerca de 150.000 agricultores e pecuaristas marcharam neste domingo (20) em Madri para exigir medidas do governo de esquerda diante de uma situação que denunciam como de alto custo e baixa rentabilidade no campo.

WASHINGTON:

Onda de leis a favor e contra o aborto inunda os EUA

Projetos de lei de aborto, tanto favoráveis quanto contrários a esse direito, estão inundando os parlamentos dos estados dos Estados Unidos em antecipação a uma decisão da Suprema Corte que provavelmente alterará o arcabouço legal que vigora no país há quase 50 anos.

MONTEVIDÉU:

Inflação, o efeito de uma guerra distante que atinge os latino-americanos

Os preços do petróleo e grãos produzidos pela América Latina dispararam devido à guerra na Ucrânia, uma situação que à primeira vista parece positiva para a economia regional, mas tem um outro lado: a volta da inflação galopante, dos alimentos e do combustível em disparada.

PEQUIM:

China reforça confinamento no noroeste por aumento de casos de covid

As autoridades chinesas anunciaram, neste domingo (20), um reforço das medidas de confinamento impostas no nordeste do país, enquanto a metrópole de Shenzhen, no sul, se preparava para suspender suas restrições.

SULAYMANIYAH:

Femicídios e violência de gênero, um flagelo crescente no Curdistão iraquiano

Uma mulher queimada viva pelo marido, outras mortas a tiros pelo pai ou pelo irmão... no Curdistão iraquiano, autoridades locais e ONGs alertam para o aumento dos feminicídios e, em geral, da violência de gênero.

CARTUM:

Sudão volta a ser isolado economicamente após golpe, segundo especialistas

O Sudão, um dos países mais pobres do mundo, está mais uma vez isolado economicamente após o golpe do general Abdel Fatah al-Burhan em outubro, segundo especialistas, que apontam para um aumento da pobreza.

XANGAI:

Desprezadas, mães solteiras se revoltam na China

Mãe solteira, Li Meng cria sua filha de dois anos sozinha em Xangai. Mas para a sociedade e o Estado na China, onde nascimentos fora do casamento são desaprovados, ela é quase uma cidadã de segunda classe.

=== ESPORTE ===

SAKHIR:

Com dobradinha da Ferrari, Leclerc vence GP do Bahrein de F1

O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, venceu neste domingo a primeira corrida da temporada 2022 da Fórmula 1, o Grande Prêmio do Bahrein, com direito a dobradinha da escuderia italiana, com o espanhol Carlos Sainz na segunda posição.

PARIS:

PSG perde para o Monaco por 3 a 0 e agrava crise após eliminação na Champions

Com dois gols do Wissam ben Yedder e um de Kevin Volland, o Monaco venceu por 3 a 0 neste domingo pelo Campeonato Francês o Paris Saint-Germain, que vive crise após a eliminação precoce na Champions League e agora acumula três derrotas nos últimos cinco jogos da liga nacional.

