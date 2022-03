Patrik Schick desfalca República Tcheca contra Suécia na repescagem das Eliminatórias

O atacante Patrik Schick desfalcará a República Tcheca contra a Suécia no confronto da próxima quinta-feira pela repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022 devido a uma lesão na panturrilha, informou nesta segunda-feira a seleção tcheca.

O jogador do Bayer Leverkusen, de 26 anos, é atualmente o vice-artilheiro do Campeonato Alemão com 20 gols, atrás apenas do polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique.

No dia 18 de fevereiro, Schick sofreu uma distensão muscular na panturrilha na partida entre Leverkusen e Mainz 05 pela Bundesliga.

"Ele voltou a treinar há uma semana, mas só está disponível para as atividades coletivas com a equipe. É uma grande perda para nós", comentou o treinador da seleção tcheca, Jaroslav Silhavy.

O vencedor da partida entre Suécia e República Tcheca enfrentará a Polônia no dia 29 de março valendo uma vaga na Copa do Catar.

Segundo Silhavy, Schick pode voltar caso sua seleção avance para a final da repescagem contra os poloneses.

O atacante tcheco foi o artilheiro da última Eurocopa ao lado do português Cristiano Ronaldo, com cinco gols.

