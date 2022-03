OneWeb lançará seus satélites com a americana SpaceX

A operadora de satélites OneWeb, que suspendeu seus lançamentos planejados com o foguete russo Soyuz, anunciou nesta segunda-feira (21) que os retomará usando os serviços da americana SpaceX para continuar implantando sua constelação.

"A empresa SpaceX fechou um acordo que permitirá à OneWeb retomar os lançamentos de satélites", disse a operadora em comunicado, indicando que o primeiro lançamento deve ocorrer este ano.

"Com esses planos de lançamento, estamos no caminho certo para concluir a implantação de nossa frota de satélites e fornecer conectividade robusta, rápida e segura em todo o mundo", disse o chefe da OneWeb, Neil Materson, citado no comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até agora, foram lançados cerca de 428 satélites dos 648 que formarão essa constelação de órbita baixa. Os primeiros dois terços foram colocados em órbita por foguetes russos Soyuz por meio da joint venture Starsem, que inclui a europeia Arianespace e a agência russa Roscosmos.

Mas em reação às sanções impostas pelos países europeus após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Roscosmos suspendeu os lançamentos da Soyuz da Guiana Francesa, levando a OneWeb, com sede em Londres, a desistir dos lançamentos dos cosmódromos russos de Baikonur e Vostoshny.

Moscou pediu ao governo britânico que desistisse de sua participação na empresa, sem sucesso.

mra/tsz/lum/jvb/mb/mr

Tags