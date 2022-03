Mancini diz que má fase de Donnarumma no PSG não preocupa seleção italiana

O técnico da seleção da Itália, Roberto Mancini, disse nesta segunda-feira que a má fase do goleiro Gianluigi Donnarumma no Paris Saint-Germain não o preocupa para a repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022.

"Preocupado? Absolutamente não. Ter 'Gigio' conosco é sempre melhor do que tê-lo contra", disse Mancini em entrevista coletiva no centro de treinamento da seleção italiana, em Florença.

Donnarumma, que tem a concorrência do costa-riquenho Keylor Navas no PSG, sofreu seis gols nas duas partidas em que atuou no mês de março. O italiano assumiu a culpa pela eliminação do time francês nas oitavas de final Liga dos Campeões da Europa, após falhar na derrota por 3 a 1 para o Real Madrid.

Mancini também lamentou a eliminação das últimas equipes italianas da Champions (Juventus e Inter de Milão): "É melhor quando os times passam de fase nas copas europeias, pela experiência que ganham".

Mas o treinador não teme que isso tenha um impacto na motivação da Itália contra a Macedônia do Norte na próxima quinta-feira, em confronto cujo vencedor encara no dia 29 de março quem passar de Portugal e Turquia para garantir uma vaga na Copa do Mundo do Catar.

"Estou confiante porque sei que tenho bons jogadores, que construíram do nada uma vitória na qual ninguém, absolutamente ninguém acreditava", disse o técnico, se referindo ao título da Eurocopa no ano passado.

"Nosso objetivo é ganhar a Copa do Mundo, mas para isso temos que passar por esses dois jogos. Não podemos ter outro discurso", concluiu Mancini antes de comandar seus jogadores no primeiro treinamento visando o jogo de quinta-feira.

