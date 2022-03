Liverpool vence Nottingham Forest e vai às semifinais da Copa da Inglaterra

Após vencer com dificuldades neste domingo o Nottingham Forest por 1 a 0, o Liverpool enfrentará nas semifinais da Copa da Inglaterra o Mancheser City, que eliminou o Southamptom, enquanto o Crystal Palace, que bateu o Everton, encara o Chelsea.

Após eliminar Arsenal e Leicester, o Nottingham Forest, da segunda divisão do Campeonato Inglês, fez jogo duro com o Liverpool, que só conseguiu o gol da vitória aos 33 minutos do segundo tempo, com Diogo Jota.

Mais cedo, o Manchester City venceu o Southampton por 4 a 1, assim como o Crystal Palace, que goleou o Everton por 4 a 0.

Menos dominante do que de costume nos últimos jogos, o City sacramentou a vaga nas semifinais no segundo tempo da partida.

Raheem Sterling abriu o placar para os 'Citizens' aos 12 minutos da primeira etapa. Antes do intervalo, o Southampton conseguiu o empate com gol contra do zagueiro Aymeric Laporte.

No segundo tempo, Kevin de Bruyne devolveu a vantagem no placar ao City, marcando de pênalti aos 7 minutos. Aos 30, Phil Foden ampliou e, três minutos depois, Riyad Mahrez fechou a goleada dos 'Citizens'.

No outro duelo do dia pelas quartas da Copa da Inglaterra, o Crystal Palace bateu com facilidade o Everton por 4 a 0, com gols de Marc Guéhi, Wilfried Zaha, Jean-Philippe Mateta e Will Hughes.

Além dos três classificados de hoje, o Chelsea garantiu vaga nas semifinais da Copa da Inglaterra ao derrotar ontem o Middlesbrough por 2 a 0.

