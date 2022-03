Kane e Son comandam vitória do Tottenham sobre West Ham na Premier League

Sob o comando de Harry Kane e Son Heung-min, o Tottenham venceu o West Ham por 3 a 1 neste domingo pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.

Com a vitória, os 'Spurs' ficam na 5ª posição na tabela, com um ponto à frente do Manchester United (6º) e três atrás do Arsenal (4º), que tem um jogo a menos e ocupa a última vaga direta para a Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada

O entrosamento entre Kane e Son foi decisivo para o Tottenham, que enfrentou um West Ham desgastado após o confronto com o Sevilla pela Liga Europa no meio de semana.

O Tottenham abriu o placar aos 9 minutos da primeira etapa, com um gol contra de Kurt Zouma. Aos 25, Kane serviu Son para ampliar a vantagem. Dez minutos depois, Saïd Benrahma diminuiu de falta para o West Ham.

No segundo tempo, um lançamento do goleiro francês encontrou a cabeça de Kane, que escorou para Son marcar o terceiro dos 'Spurs' e fechar o placar.

Mais cedo, o Leicerter que vinha de duas derrotas consecutivas, bateu o Brentford por 2 a 1, subindo para a 10ª posição na Premier League.

Já o Brentford, que não pôde contar com o dinamarquês Christian Eriksen por Covid-19, põe fim a sequência de duas vitórias e se mantém a 8 pontos da zona de rebaixamento.

Programação e resultados da 30ª rodada do Campeonato Inglês

- Quinta-feira:

Norwich City - Chelsea 1 - 3

- Sexta-feira:

Wolverhampton - Leeds 2 - 3

- Sábado:

Aston Villa - Arsenal 0 - 1

- Domingo:

Leicester - Brentford 2 - 1

Tottenham - West Ham 3 - 1

- Terça-feira:

(16h00) Liverpool - Manchester United

- Quarta-feira:

(15h45) Newcastle - Crystal Palace

(16h00) Manchester City - Brighton

- Quinta-feira:

(15h45) Burnley - Southampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 70 29 22 4 3 68 18 50

2. Liverpool 69 29 21 6 2 75 20 55

3. Chelsea 59 28 17 8 3 57 19 38

4. Arsenal 54 28 17 3 8 44 31 13

5. Tottenham 51 29 16 3 10 47 36 11

6. Manchester United 50 29 14 8 7 48 40 8

7. West Ham 48 30 14 6 10 49 39 10

8. Wolverhampton 46 30 14 4 12 31 26 5

9. Aston Villa 36 29 11 3 15 41 40 1

10. Leicester 36 27 10 6 11 42 46 -4

11. Southampton 35 29 8 11 10 36 45 -9

12. Crystal Palace 34 29 7 13 9 39 38 1

13. Brighton 33 29 7 12 10 26 36 -10

14. Newcastle 31 29 7 10 12 32 49 -17

15. Brentford 30 30 8 6 16 33 47 -14

16. Leeds 29 30 7 8 15 34 67 -33

17. Everton 25 27 7 4 16 29 47 -18

18. Watford 22 29 6 4 19 29 55 -26

19. Burnley 21 27 3 12 12 22 38 -16

20. Norwich City 17 29 4 5 20 18 63 -45

