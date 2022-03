Ex-presa anglo-iraniana pede liberdade dos detidos 'injustamente' no Irã

Libertada na semana passada após seis anos de reclusão em Teerã por acusações de sedição que sempre negou, a anglo-iraniana Nazanin Zaghari-Ratcliffe pediu a libertação de todas as pessoas "detidas injustamente" pelo governo iraniano - conforme declaração em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (21), em Londres.

"A sensação de liberdade nunca será completa até que todos aqueles que estão injustamente detidos no Irã se reúnam com suas famílias", disse Zaghari-Ratcliffe, citando, especificamente, o caso do trinacional iraniano-anglo-americano Morad Tahbaz.

Zaghari-Ratcliffe, de 43 anos, funcionária da Fundação Thomson Reuters, e o engenheiro aposentado Anoosheh Ashoori, de 67, ambos binacionais, retornaram para o Reino Unido na quinta-feira (17). Eles foram presos durante visita a seus familiares no Irã, e condenados por sedição e espionagem, em 2016 e 2017, respectivamente.

Seus familiares sempre denunciaram que foram retidos como "reféns" pelo regime iraniano até que o governo britânico pagasse uma dívida de 394 milhões de libras (US$ 518 milhões). Este valor corresponde a uma venda de tanques cancelada quando a Revolução Islâmica derrubou o xá do Irã, em 1979.

Sem estabelecer qualquer relação entre ambos os eventos, o Executivo de Londres anunciou na quinta-feira o pagamento dessa dívida e afirmou que continua intervindo para obter o regresso de Tahbaz. Este iraniano-americano, que também tem nacionalidade britânica e tem câncer, segue em liberdade condicional no Irã.

Detido junto com outros ativistas ambientalistas em janeiro de 2018 e condenado a dez anos de prisão por "conspirar com os Estados Unidos", Tahbaz iniciou uma greve de fome para exigir sua libertação, disse sua irmã à emissora britânica BBC nesta segunda-feira.

"Continua sendo usado como um peão em um tabuleiro de xadrez", denunciou Taraneh Tahbaz.

Outros iranianos de dupla nacionalidade de países ocidentais também estão presos no Irã, acusados de espionagem, o que eles negam.

