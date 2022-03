EUA definem que militares de Mianmar cometeram genocídio contra rohingyas

Os Estados Unidos determinaram que a violência cometida pelos militares em Mianmar contra a minoria rohingya equivale a genocídio e crimes contra a humanidade, disse um funcionário do governo americano à AFP neste domingo (20).

Centenas de milhares de muçulmanos rohingyas fugiram de Mianmar, que tem maioria budista, desde 2017, após uma repressão militar que agora é objeto de um processo por genocídio na mais alta corte das Nações Unidas, em Haia.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, deve anunciar oficialmente a determinação durante uma visita na segunda-feira ao Museu do Holocausto em Washington, onde está em exibição uma exposição intitulada "Caminho da Birmânia ao Genocídio", que usa o antigo nome do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Blinken afirmou em dezembro do ano passado durante uma visita à Malásia que seu país estava analisando "muito ativamente" se o tratamento dos rohingyas poderia "constituir genocídio".

Cerca de 850 mil rohingyas estão definhando em campos no vizinho Bangladesh, enquanto outros 600 mil membros da comunidade permanecem no estado de Rakhine, no sudoeste de Mianmar.

O caso aberto contra Mianmar na Corte Internacional de Justiça em 2019 foi complicado por um golpe militar no ano passado que derrubou Aung San Suu Kyi e seu governo civil, provocando protestos em massa e uma sangrenta repressão.

A ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, que enfrentou críticas de grupos de direitos humanos por seu envolvimento no caso dos rohingyas, está agora em prisão domiciliar e sendo julgada pelos mesmos generais que defendeu em Haia.

fff-sw/caw/ic

Tags