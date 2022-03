Comunicado do Business Wire :World AI Cannes Festival

The World AI Cannes Festival (WAICF)é o primeiro evento mundial dedicado exclusivamente à IA, aos líderes de tecnologia que inovam no campo e às questões econômicas, humanas e sociais que irão impactar nossas vidas em um futuro muito próximo. Para os profissionais, este evento será uma oportunidade de fazer um balanço da situação atual de seu mercado, conhecer os melhores especialistas e se reunir com tomadores de decisão e executivos das principais empresas. No último dia do evento, o Palais des Festivals et des Congrès em Cannes abrirá suas portas ao público em geral.

Dois dias dedicados a profissionais

Na quinta-feira, 14 de abril e sexta-feira, 15 de abril, Cannes será o epicentro do ecossistema mundial de IA.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Empreendedores, líderes de opinião, tomadores de decisão e especialistas irão se reunir para compartilhar, trocar ideias e descobrir a IA do futuro. Mais de 250 conferências, seminários e lançamentos serão realizados no complexo do Palais des Festivals. O programa completo da conferência e a lista de palestrantes podem ser encontrados no site do WAICF.

Os líderes de tecnologia e startups mais inovadores a serem descobertos na exposição

O WAICF irá reunir os principais participantes de IA do mundo (incluindo IBM, Hewlett Packard Enterprise, Meta, Microsoft, Nvidia, Sensetime e Veritone), sem mencionar uma série de startups pioneiras. Mais de 120 expositores irão apresentar suas mais recentes tecnologias, soluções e serviços a milhares de profissionais em busca de novas ferramentas para enfrentar seus desafios de negócios e impulsionar suas estratégias de IA.

O 'Cannes Neurons Awards' irá premiar projetos de destaque

Dividido em três categorias - IA Inclusiva, IA Sustentável e IA Criativa - o 'Cannes Neurons Awards' irá premiar os projetos de IA mais inovadores do momento.

O júri, o Comitê Honorário do WAICF composto por catorze personalidades eminentes do setor de tecnologia, selecionou previamente dois finalistas por categoria, sendo que a final irá ocorrer na sexta-feira, 15 de abril de 2022. Os finalistas irão se revezar para mostrar seus projetos durante as 'disputas', e o público poderá votar ao vivo, de modo eletrônico, para eleger os vencedores.

Um dia de descoberta para o público em geral

No sábado, 16 de abril, o WAICF abrirá suas portas ao público em geral, tornando-se um centro de descoberta, aprendizagem e reflexão sobre IA. Este dia dará aos visitantes a oportunidade de descobrir cinco zonas temáticas. Cada zona contará com uma área especial para demonstrações e experiências imersivas. Estas zonas, também acessíveis nos dias 14 e 15 de abril, irão apresentar inovações a cada dia nas seguintes áreas:

-- Beleza / luxo / saúde / bem-estar

-- Esporte

-- Recursos humanos

-- Arte e cultura

-- Meio Ambiente

Credenciamentos de imprensa

Para solicitar um credenciamento de imprensa e ter acesso ao Festival de Cannes e à programação online, entre em contato com a assessoria de imprensa: [email protected]

Sobre a WAICF

O World AI Cannes Festival nasceu do desejo de reunir empresas e pessoas de Inteligência Artificial. Mediante uma programação rica e diversificada, os participantes são convidados a descobrir e compreender os muitos modos pelos quais a inteligência artificial influi em nossas vidas diárias. O World AI Cannes Festival também apresenta uma oportunidade única para as empresas serem expostas a ideias inovadoras, novas informações e novas descobertas. As empresas serão chamadas para mostrar seus conhecimentos e experiências, bem como para interagir com os principais participantes do setor e tomadores de decisão.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220316006068/pt/

Contato

Contato de Imprensa do World AI Cannes Festival 2022: Perfil da Agência +33 01 56 26 72 00 Jennifer Loison: +33 6 10 22 52 37 - [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags