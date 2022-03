Comunicado do Business Wire :PUMA

A jogadora da PUMA Sara Björk Gunnarsdóttir desafiou as probabilidades e lutou contra muitos obstáculos para concretizar seu tão esperado retorno ao futebol de elite neste fim de semana, no duelo entre Olympique Lyonnais e Dijon pela Ligue 1 Feminine.

Em setembro de 2021, Sara começou a trabalhar em estreita colaboração com a PUMA para documentar sua jornada enquanto se preparava para dar à luz e tentar retornar ao esporte de alto nível. A jornada contou com blogs e conteúdo social ampliado por meio da plataforma "She Moves Us" da PUMA, com a finalidade de aumentar a conscientização sobre as dificuldades que as atletas ainda enfrentam ao engravidar.

Quatro meses extraordinários depois de dar à luz seu filho, Sara voltou aos gramados para coroar uma jornada incrível que a levou a alcançar o objetivo proposto quando ela soube da gravidez.

Muitas atletas enfrentam desafios e incertezas sobre suas carreiras quando se deparam com a perspectiva de uma gravidez. Muitas atletas precisam lutar contra a falta de apoio e a aposentadoria precoce acaba se tornando uma realidade para a maioria. Devido ao estigma e aos problemas que as atletas enfrentam, Sara queria inspirar uma geração de jogadoras a não desistir de seus sonhos e pressionar por mudanças em todos os níveis para ajudar as atletas que desejam começar uma família e voltar a jogar no mais alto nível.

A jornada da Sara culminará no lançamento de um documentário especial ainda em 2022. O curta-metragem dará acesso sem precedentes à história da Sara e compartilhará uma visão dos desafios que as atletas enfrentam ao decidir iniciar uma família.

