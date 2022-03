Comunicado do Business Wire :BCdiploma

Como as organizações podem se proteger contra certificados fraudulentos ou resultados falsos de testes de avaliação de inglês? Como os participantes dos testes na Europa podem receber os resultados do TOEIC® com apenas um clique? Como eles podem ter certeza de que seus resultados são certificados, invioláveis e seguros? Para responder a essas perguntas, a ETS Global, uma subsidiária da ETS, optou por colaborar com a BCdiploma, empresa líder do setor na digitalização de documentos acadêmicos por meio da tecnologia blockchain. Na Europa, a ETS Global e a BCdiploma estão trabalhando para garantir centenas de milhares de relatórios digitais de pontuação do TOEIC via blockchain. Para a ETS Global, este é mais um passo em sua transformação digital. Desde janeiro de 2022, os relatórios digitais de pontuação do TOEIC já estão disponíveis na França e serão expandidos ao resto da Europa durante este ano.

O resultado desta colaboração entre as empresas é um relatório digital de pontuação do TOEIC, que é:

-- Seguro: o armazenamento de dados no blockchain impossibilita a falsificação do relatório de pontuação. A BCdiploma cumpre os mais rigorosos regulamentos de proteção de dados. Além da criptografia do blockchain, a BCdiploma possui seus próprios algoritmos seguros e patenteados. Dessa forma, a ETS Global e os participantes dos testes mantêm o controle total sobre seus dados, que os mecanismos de pesquisa não podem encontrar ou listar.

-- Universal: a BCdiploma se adapta a todos os padrões de consulta ou compartilhamento, como Credenciais Verificáveis do W3C e EBSI, Open Badges, EDCI e muito mais.

-- Fácil de usar: disponível on-line com apenas um clique, este documento digitalizado pode ser baixado e enviado por e-mail, impresso ou exportado em formato PDF. Um código QR é adicionado ao documento, que pode ser escaneado pelo participante do teste/destinatário do certificado.

-- Mais rápido: como os resultados são enviados por e-mail, os participantes do teste recebem suas pontuações mais rapidamente em comparação com o relatório de pontuação em papel enviado pelo correio.

-- Simplificado: a digitalização economiza tempo para universidades, escolas e organizações de formação. O envio dos resultados para os participantes dos testes é feito de modo automático. Quanto aos recrutadores, eles têm acesso a um certificado atestado, evitando a necessidade de uma "verificação de fatos" ineficiente para verificar a autenticidade do documento.

-- Mais inovador: o envio de um link seguro ou um código QR de um certificado garante a qualidade para os participantes e apresenta uma imagem moderna aos recrutadores.

-- Mais "compatível com carbono"*: os relatórios digitais de pontuação do TOEIC são emitidos usando a Avalanche®, uma das blockchains de última geração mais eficientes em termos de energia. Além disso, não imprimir relatórios de pontuação permitirá que a ETS Global economize sete árvores/ano. E sem relatórios de pontuação em papel para enviar aos participantes dos testes, a pegada de carbono da ETS Global diminuirá em cerca de 490 kg de CO2/ano.

Miguel Membrado, diretor Digital da ETS Global, afirmou: "Já faz anos que a digitalização do setor educacional está em um ritmo acelerado, e ainda mais desde o início da pandemia. Ser capaz de oferecer relatórios digitais de pontuação do testeTOEIC®para todas as partes interessadas da ETS Global é uma escolha óbvia. Estamos muito satisfeitos por trabalhar com a BCdiploma, uma empresa líder neste campo. A partir de hoje, estamos oferecendo este serviço sem custo adicional para nossos candidatos na Europa, com o objetivo de que, em seis meses, diminua o uso dos relatórios de pontuação em papel na Europa. Esta não é uma guerra entre o analógico e o digital. Nossos clientes terão a opção de escolher, é claro. Mas estamos convencidos dos benefícios da digitalização para a experiência geral deles, que este projeto ilustra perfeitamente".

Luc Jarry-Lacombe, CEO da BCdiploma, acrescentou: "Nosso trabalho como editor de software é reinventar um diploma que se encaixe no Digital Workplace. Melhor ainda, trata-se de oferecer os benefícios do sistema blockchain para candidatos, recrutadores e todas as organizações e instituições de formação. Entre 50% e 60% de nossos custos são dedicados à P&D, o que nos permite prestar um serviço impecável com as mais recentes tecnologias blockchain. Estamos muito felizes em colaborar com as equipes da ETS Global, para oferecer mais do que um diploma: um verdadeiro objeto de marketing de qualidade".

* já disponível na França. Implementação na Europa em 2022

Sobre a BCdiplomaA BCdiploma conta com a confiança de mais de 120 instituições, universidades e empresas em 18 países. Nossa tecnologia patenteada aproveita as mais recentes tecnologias de blockchain e armazenamento distribuído para fornecer um serviço de credenciais digitais de alto valor. Nossa equipe proporciona às instituições uma expertise reconhecida para o sucesso em seus projetos de transformação digital. https://www.bcdiploma.com/en

Sobre a ETS GlobalA ETS Global B.V., uma subsidiária integral da ETS, é o braço internacional da ETS. Na ETS Global B.V., levamos nossa expertise para comunidades educacionais e empresariais no mundo inteiro, incluindo empresas, escolas de idiomas, instituições acadêmicas e organizações de serviço público. A ETS Global atende a 80 países e oferece uma série de produtos, serviços e soluções de aprendizado. https://www.etsglobal.org/fr/en

