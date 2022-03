Companhia aérea China Eastern confirma que há mortos em acidente na China

A companhia aérea China Eastern Airlines confirmou que há mortos no acidente de um dos seus Boeing-737 que caiu no sul da China com 132 pessoas a bordo e ofereceu suas condolências.

"A companhia expressa seu mais profundo pesar aos passageiros e membros da tripulação que morreram no acidente, indicou um comunicado da empresa dirigido à Bolsa de Shangai, onde está listada, sem confirmar o número de vítimas.

O Boeing 737 voava de Kunming em direção à metrópole de Cantão, porém "perdeu o contato quando estava sobrevoando a cidade de Wuzhoy", na região montanhosa de Guangxi, segundo o comunicado da CAAC.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ehl/bar/sg/pc/mis/mb/dd

Tags