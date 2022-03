Com corte de Di Lorenzo, Italia convoca De Sciglio para repesgagem das Eliminatórias Europeias

O lateral Mattia de Sciglio, da Juventus, foi convocado neste domingo pelo treinador Roberto Mancini para defender a Itália na repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, após o corte de Giovanni Di Lorenzo, do Napoli, que sofreu lesão no joelho direito.

Di Sciglio, que participou da vitória da Juve sobre a Salernitana neste domingo por 2 a 0 pela Serie A, se apresenta à delegação italiana ainda hoje em Florença. O experiente lateral tem 39 jogos pela seleção da Itália, mas sua última partida pela 'Squadra Azzurra' foi junho de 2019.

Di Lorenzo sentiu o joelho e teve que ser substituído na vitória do Napoli sobre a Udinese no sábado. Após passar por exames médicos, a Federação Italiana confirmou que o jogador "estará indisponível para os próximos jogos".

Atual campeã da Eurocopa, a Itália enfrentará na próxima quinta-feira a Macedônia do Norte pelas semifinais da repescagem das Eliminatórias Europeias. Em caso de vitória, a 'Azzurra' pega o vencedor do duelo entre Portugal e Turquia por uma vaga na Copa do Mundo de 2022.

