Alemanha sediará conferência de doadores para ajudar Moldávia em crise de refugiados

Os governos da Alemanha, França e Romênia organizarão uma conferência internacional de doadores em Berlim em 5 de abril para ajudar a Moldávia a receber refugiados da guerra na Ucrânia, anunciou a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, nesta segunda-feira (21).

"Junto com a França e a Romênia, criaremos uma plataforma para a Moldávia, e haverá uma grande conferência de doadores sobre este tema em 5 de abril em Berlim. Este será o ponto de partida para a distribuição de refugiados, mas também para o apoio" às autoridades moldavas, disse Baerbock em Bruxelas.

O ministro das Relações Exteriores da Moldávia - país que não pertence à União Europeia (UE) -, Nicu Popescu, participou nesta segunda-feira de uma reunião com outros líderes do bloco e apresentou um retrato do cenário que seu país enfrenta diante da situação na vizinha Ucrânia.

A Moldávia, segundo Popescu, recebeu "100.000 refugiados da Ucrânia e isso representa 4% da nossa população".

Segundo o diplomata, é um número que tem "um grande impacto na situação socioeconômica (...). Assim, uma das questões fundamentais e mais urgentes para a Moldávia é obter mais assistência para gerir esta crise de refugiados com a catástrofe humanitária que está afetando a todos nós", disse ele.

Após a reunião, Popescu afirmou no Twitter que em suas conversas com os ministros das Relações Exteriores europeus ele apontou que seu país precisa de "uma ponte aérea de solidariedade das fronteiras externas da UE" para contornar essa situação.

