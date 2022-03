Alemanha assina acordo de energia com o Catar

A Alemanha, que depende fortemente da Rússia para seus fornecimentos de hidrocarbonetos, assinou um acordo de energia com o Catar para reduzir sua dependência do gás russo, disse uma porta-voz do Ministério da Economia alemão neste domingo(20).

O acordo foi alcançado durante uma visita a Doha do ministro da Economia alemão, Robert Habeck, como parte dos esforços de Berlim para diversificar o fornecimento de energia à Alemanha, disse o ministério.

O próximo passo será que as empresas afetadas "iniciem negociações contratuais concretas", disse seu porta-voz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Habeck se reuniu em Doha com o Emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad al hani.

O Catar é um dos três maiores exportadores de gás natural liquefeito (GNL) do mundo.

Os países europeus confiam cada vez mais no GNL como alternativa ao gás russo, após a invasão da Ucrânia.

Esta é uma questão particularmente sensível para a Alemanha, que importa metade do seu gás da Rússia.

Antes de sua viagem ao Oriente Médio, Habeck disse à rádio Deutschlandfunk que o governo estava preocupado com a segurança do fornecimento de gás da Alemanha para o próximo inverno.

"Se não conseguirmos mais gás no próximo inverno e o fornecimento da Rússia for cortado, não teremos gás suficiente para aquecer todas as casas e operar todas as indústrias", alertou o ministro dos Verdes.

cha-fec/pc/mb/jc

Tags