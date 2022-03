AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2022 ATÉ TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Água -

América

JAMAICA - Príncipe William e esposa Catherine, duquesa de Cambridge. visitam a Jamaica - (até 23)

BRASÍLIA (Brasil) - Divulgação Atas do Copom - 09H00

BALTIMORE (Estados Unidos) - Diálogos comerciais EUA-Reino Unido - (até 22)

(+) BALTIMORE (Estados Unidos) - A representante comercial dos EUA, Katherine Tai, e a secretária de comércio do Reino Unido, Anne-Marie Trevelyan, realizam entrevista coletiva - 16H30

(+) SANTIAGO (Chile) - Convenção Constitucional apresenta pedido de prorrogação para entregar nova Constituição - 17H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desempleo - PNAD - (até 29)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência de confirmação no Senado dos EUA para Ketanji Brown Jackson nomeada para a Suprema Corte - (até 24)

Europa

POKROV (Rússia) - Veredicto esperado em julgamento do dissidente Alexei Navalny por corrupção - 05H00

OSLO (Noruega) - Exercícios militares da Otan no Ártico - (até 1 de Abril)

GENEBRA (Suíça) - Reunião do IPCC para aprovar seu relatório sobre soluções para combater o aquecimento global - (até 1 de Abril)

VIENA (Áustria) - Estados-membros do Tratado de Proibição de Armas Nucleares celebram sua primeira reunião - (até 24)

GENEBRA (Suíça) - Sessão de Conselho de Direitos Humanos da ONU - (até 1 de Abril)

(+) GENEBRA (Suíça) - Sétima rodada de negociações do Comitê Constitucional da Síria - (até 25)

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos ministros dos Assuntos Europeus da UE -

(+) ROMA (Itália) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursa no parlamento italiano por videoconferência - 08H00

(+) CHISINAU (Moldávia) - Hans Henri Kluge, diretor da OMS na Europa, dá entrevista coletiva - 08H15

(+) BERLIM (Alemanha) - O chanceler Olaf Scholz e a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, dão declarações antes das negociações - 14H00

RENNES (França) - Julgamento de 24 iraquianos acusado de tráfico de seres humanos - (até 25)

GENEBRA (Suíça) - Sessão de negociações interinas antes da Conferência sobre a Biodiversidade COP15 - (até 29)

TIBLÍSSI (Geórgia) - Exercícios conjuntos entre Otan e Geórgia - (até 25)

LONDRES (Reino Unido) - 5º aniversário do atentado terrorista em frente ao Parlamento -

PARIS (França) - Publicação do Guia Michelin da França 2022 -

Oriente Médio e África do Norte

DOHA (Catar) - Feira internacional de Defesa - (até 23)

Ásia-Pacífico

(+) JILIN (China) - Confinamento rigoroso na luta contra a covid-19 - (até 24)

África

DACAR (Senegal) - 9º Fórum Mundial da Água - (até 26)

Esportes

KUALA LUMPUR (Malásia) - Futebol: Eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo 2022 - (até 1 de Junho 2022)

QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022

América

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - O relatório anual do CICV é apresentado - 11H00

Europa

(+) PARIS (França) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursa ao parlamento francês por videoconferência - 12H00

SÓFIA (Bulgária) - Mack Rutherford, 16 anos, parte em sua tentativa de se tornar o piloto mais jovem a fazer um voo solo ao redor do mundo -

IRLANDA - Visita do príncipe Charles e Camilla, duquesa da Cornualha - (até 25)

OSLO (Noruega) - Entrega do Prêmio Abel de Matemática - 09H00

PARIS (França) - Audiência de extradição de ex-extremistas da esquerda italiana, procurados na Itália pelos crimes dos Anos de Chumbo - 10H30

LONDRES (Reino Unido) - O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, casa-se com Stella Moris na prisão Belmarsh - 11H00

MADRI (Espanha) - Protesto contra o aumento nos preços da energia e cesta básica, convocado por sindicatos - 15H00

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Tribunal de Tóquio decide processo contra Kim Jong Un da Coreia do Norte por repatriações -

QUINTA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Tuberculose -

América

BRASÍLIA (Brasil) - Relátorio Trimestral de Inflación - 09H00

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (Brasil) - Resultados Embraer - 10H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pedidos semanais de seguro-desemprego - 10H30

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula extraordinária da Otan -

BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula UE - 11H00 (até 25)

SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Mundial de Ação Climática da Juventude -

MUNDO - Dia Internacional da Memória das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravos -

Europa

GENEBRA (Suíça) - Organização Internacional do Trabalho (OIT) elege novo diretor-geral -

Oriente Médio e África do Norte

RAMALLAH (Territórios palestinos) - Eleições locais, segundo turno -

Ásia-Pacífico

BAGHLAN (Afeganistão) - 10º aniversário do terremoto que deixou cerca de mil mortos -

África

CIDADE DO CABO (África do Sul) - Suspeito de incêndio no Parlamento se apresenta à corte -

SÁBADO, 26 DE MARÇO DE 2022

Mundo

MUNDO - Milhões de pessoas em todo o mundo apagam suas luzes para a Hora do Planeta -

DOMINGO, 27 DE MARÇO DE 2022

América

HOLLYWOOD (Estados Unidos) - Noite do Oscar, o maior evento do calendário da indústria cinematográfica -

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022

América

BRASÍLIA (Brasil) - Divulgación - Inversiónes Extranjera (Sector externo) - 12H00

