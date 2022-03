Rebeldes houthis atacam instalação de petroleira Aramco na Arábia Saudita

Rebeldes houthis atacaram uma instalação da petroleira Aramco em Jizan, no sul da Arábia Saudita, informou neste domingo (19, ainda sábado no Brasil) a coalizão liderada por Riad que combate a insurgência no Iêmen.

Os rebeldes também atacaram uma usina de dessalinização na localidade de Al-Shaqeeq, disse a coalizão em um comunicado citado pela Agência de Imprensa Saudita (SPA).

