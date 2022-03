Quatro americanos morrem durante exercício da Otan na Noruega

Aeronave com fuzileiros navais americanos caiu durante manobras acima do círculo polar. Aliança militar tem realizado exercícios na região para testar capacidade de reação.Quatro fuzileiros navais americanos morreram após a queda de uma aeronave militar durante um exercício da Otan na Noruega, anunciou neste sábado (19/03) o Ministério da Defesa do país escandinavo. "Todas as quatro vítimas têm nacionalidade americana", disse uma porta-voz do ministério da Defesa. "É com grande tristeza que recebemos a mensagem de que quatro soldados americanos morreram em um acidente de avião na noite passada", anunciou, no Twitter, o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre. "Os soldados estavam participando dos exercícios 'Cold Response' da Otan", acrescentou. A aeronave, um modelo multifunção V-22 Osprey, capaz de decolagens verticais e que mistura características de um helicóptero e de um avião turboélice, pertencia às Forças Armadas dos EUA e havia desaparecido do radar na tarde de sexta-feira, em um momento em que as condições climáticas eram adversas, anunciaram os serviços de resgate locais, explicando que o mau tempo dificultava as buscas. O avião de combate estava indo para a base de Bodo e deveria ter pousado às 18h (horário local, 14h de Brasília). Como não apareceu, o alarme soou meia hora depois. Os destroços do avião foram encontrados três horas depois, na área municipal da cidade de Beiarn, acima do círculo polar Ártico. "À 1h30, a polícia chegou ao local do acidente", explicou o ministério da Defesa norueguês em comunicado neste sábado. "Todas as quatro pessoas a bordo morreram", acrescentou. Os exercícios Cold Response mobilizam 200 aviões e cerca de 50 navios da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Esses exercícios militares, que durarão até 1º de abril, visam testar a capacidade da Noruega de receber reforços externos em caso de agressão de um país terceiro, nos termos do artigo 5 da Carta da Aliança, que obriga os membros a prestar ajuda a um Estado-membro. jps (AFP, EFE, ots)