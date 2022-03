Quadrinista brasileiro recebe principal prêmio do Festival de Angoulême

O quadrinho brasileiro "Escuta, Formosa Márcia", de Marcello Quintanilha, ganhou neste sábado (19) o prêmio de melhor álbum do ano no Festival de Angoulême, na França, considerado o evento de quadrinhos mais importante do mundo.

"Escuta, Formosa Márcia" foi publicado no Brasil em 2021 pela editora Veneta. A história conta os dilemas de uma mãe moradora de uma favela próxima ao Rio de Janeiro, cuja filha se envolve com o crime organizado.

Quintanilha, filho de um jogador de futebol profissional, nasceu em 1971 e deixou o Brasil há 20 anos e se mudou para Barcelona, na Espanha.

Em 2016, já havia vencido o prêmio de romance policial de Angoulême por "Tungstênio". O festival voltou a ser realizado com convidados depois de ter sua edição de 2021 cancelada devido à pandemia de covid-19.

